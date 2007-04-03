Додано: Пон 13 чер, 2022 22:42

Кучинелли написав: Ну биток думаю действительно в диапазоне 1-10 тыщ остановится.А вот альта , особенно сделавшая сотни иксов, сделает их же в другую сторону. Ну биток думаю действительно в диапазоне 1-10 тыщ остановится.А вот альта , особенно сделавшая сотни иксов, сделает их же в другую сторону.

Дед был ниже 10к два с лишним года назад, когда баксов в обороте было в два с лишним раза меньше и инфляция была адекватная. Если бы не крах терры, дед сейчас вряд ли 30к вниз пробил бы. Да и сливать было бы некому, если все крупные игроки выше 30к заходили, реально после Теслы около 40к. MicroStrategy раньше всех начали, у них сейчас 129к деда по средней цене 31к. Интервал от 20к до 30к за две недели пролетели в декабре 2020, не было там зоны накопления.Да и где же те альты с 100 иксами? Эос сегодня 90 центов был, абсолютный лой за все 4 года его существования, а это лишь 15 иксов вниз от прошлогоднего хая. Торги в его парах совсем вялые, одни боты стенки двигают. Многие другие альты из топовых тоже в полукоматозе.Происходящее сегодня могу объяснить либо массовой паникой и капитуляцией, либо чьей-то крупной манипуляцией.