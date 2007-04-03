Речь про локальный отскок. Эфир в 3 раза сложился, с 3580 до 1165. Роста до 2000-2200 не видит только слепой. А потом только вниз.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 чер, 2022 22:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 13 чер, 2022 22:42
Дед был ниже 10к два с лишним года назад, когда баксов в обороте было в два с лишним раза меньше и инфляция была адекватная. Если бы не крах терры, дед сейчас вряд ли 30к вниз пробил бы. Да и сливать было бы некому, если все крупные игроки выше 30к заходили, реально после Теслы около 40к. MicroStrategy раньше всех начали, у них сейчас 129к деда по средней цене 31к. Интервал от 20к до 30к за две недели пролетели в декабре 2020, не было там зоны накопления.
Да и где же те альты с 100 иксами? Эос сегодня 90 центов был, абсолютный лой за все 4 года его существования, а это лишь 15 иксов вниз от прошлогоднего хая. Торги в его парах совсем вялые, одни боты стенки двигают. Многие другие альты из топовых тоже в полукоматозе.
Происходящее сегодня могу объяснить либо массовой паникой и капитуляцией, либо чьей-то крупной манипуляцией.
Додано: Вів 14 чер, 2022 03:27
Крипта просто в своём стиле реагирует на общий кризис.
NASDAQ с начала года упал в 1,5 раза. Это самое большое падение со времен пузыря дот-комов в 2000.
Выкупаем дальше. Через боль, сцепив зубы.
No pain no gain
Додано: Вів 14 чер, 2022 10:49
"Будьте готові втратити всі свої гроші". Біткоїн впав нижче $23 000
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Яж написал своё предположение, что в сл году будут минимумы и там альты сложатся в сотни раз.Сейчас никакая реклама не сможет обосновать нужность и полезность этого хлама, реально то мы все знаем, что крипта собственно не нужна - это не секрет.Крипта это спекулятивный инструмент.Период высоких цен завершился. теперь только начинается период низких цен.Чтобы хомяки выпустили из рук монетки, нужно время, нужно их жать и пугать, долго...
Додано: Вів 14 чер, 2022 15:03
Следующий год далеко и пока что не столь интересен, а в настоящее время наметился отскок по альтам к деду. Слишком сильно их запрессовали. Доминация бутериума 15% при 46% деда. Вопрос лишь в том, продавят ли деда ниже 20к, пусть даже на моменте, всё-таки психологический уровень.
Додано: Вів 14 чер, 2022 18:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 14 чер, 2022 18:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я с тобой здесь согласен.И сам нарушаю своё правило - не долгосрочить с прогнозами.Просто я охладел и почти точно угадал этот момент, теперь инвестировать у меня в крипту нет никакого желания. ведь очевидно что всё сыпется.Стейблы по очереди отвязываются от бакса, на криптобиржах сокращения, проекты банкротятся и т д и т п.Лезть сюда уже не время, нужны более вкусные цены, ну и благоприятный внешний фон.А что отскок, если совсем недавно, неск дней назад был биток ещё 29-30.Туда он уже врядли отскочит.Говоря технически - нет реакции на уровень,нет покупателя и здесь .Что счас произхошло - поясняю - спекули знали. что с первого раза 20 не пробьётся, скорее и со второго и с третьего.Спекули как только пересекли 21 вниз стали откупать , осознавая что будет отскок па любому.Вот и всё.Прокачают так неск раз и провалят. когда уже массы поймут. что вверх кина не будет.
ПС завтра может отскочить, если ставку поднимут на 0,5.А если на 0,75 то писец кролику.Вот и посмотрим...
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