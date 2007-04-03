Додано: Вів 14 чер, 2022 18:58

phantom_systems написав: Следующий год далеко и пока что не столь интересен, а в настоящее время наметился отскок по альтам к деду. Следующий год далеко и пока что не столь интересен, а в настоящее время наметился отскок по альтам к деду.

Я с тобой здесь согласен.И сам нарушаю своё правило - не долгосрочить с прогнозами.Просто я охладел и почти точно угадал этот момент, теперь инвестировать у меня в крипту нет никакого желания. ведь очевидно что всё сыпется.Стейблы по очереди отвязываются от бакса, на криптобиржах сокращения, проекты банкротятся и т д и т п.Лезть сюда уже не время, нужны более вкусные цены, ну и благоприятный внешний фон.А что отскок, если совсем недавно, неск дней назад был биток ещё 29-30.Туда он уже врядли отскочит.Говоря технически - нет реакции на уровень,нет покупателя и здесь .Что счас произхошло - поясняю - спекули знали. что с первого раза 20 не пробьётся, скорее и со второго и с третьего.Спекули как только пересекли 21 вниз стали откупать , осознавая что будет отскок па любому.Вот и всё.Прокачают так неск раз и провалят. когда уже массы поймут. что вверх кина не будет.ПС завтра может отскочить, если ставку поднимут на 0,5.А если на 0,75 то писец кролику.Вот и посмотрим...