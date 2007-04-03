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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 чер, 2022 21:33
Amethyst написав:
я уже закупился
судя по времени поста не по лучшему курсу
оно к утру еще упало
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Додано: Вів 14 чер, 2022 21:57
Я через грн захожу, лесенкой. Одна закидушка ночью не сработала, а одну пришлось перезабросить на отскоке.
Ниже 737к не опускалися (
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Amethyst
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Додано: Сер 15 чер, 2022 10:05
смотрю уже 713
а usdd уже по 0,96
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wtf
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Додано: Сер 15 чер, 2022 10:11
как думаете какая судьба LTC?
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Олежан
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Додано: Сер 15 чер, 2022 10:17
Ждемс 655? Или пораньше де затаримся?
Мож на 666666?
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Amethyst
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