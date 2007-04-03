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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3065306630673068>
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Amethyst написав:я уже закупился

судя по времени поста не по лучшему курсу
оно к утру еще упало
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:57

Я через грн захожу, лесенкой. Одна закидушка ночью не сработала, а одну пришлось перезабросить на отскоке.
Ниже 737к не опускалися (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

смотрю уже 713
а usdd уже по 0,96
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

как думаете какая судьба LTC?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:17

Ждемс 655? Или пораньше де затаримся?
Мож на 666666? :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:35

масква гаріт да полихаєт.... :)

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:26

скупаємсі, на всюю катушку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:35

Amethyst
Купившим на дне, второе дно в подарок @ хахаха
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:40

  alex_dvornichenko написав:Amethyst
Купившим на дне, второе дно в подарок @ хахаха

Хлавное пробить крышу, а то в поисках дна мона и не успеть
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:40

Та, на всю катушку, ще на ф'ючах лонгів наберіть з 100х плечем. :lol:
А я тим часом DCA, dollar cost average, поки що на 25% криптодепо зайшов.
Mirax
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