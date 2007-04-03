|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 чер, 2022 21:33
Amethyst написав:
я уже закупился
судя по времени поста не по лучшему курсу
оно к утру еще упало
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 499
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 чер, 2022 21:57
Я через грн захожу, лесенкой. Одна закидушка ночью не сработала, а одну пришлось перезабросить на отскоке.
Ниже 737к не опускалися (
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2527
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Сер 15 чер, 2022 10:05
смотрю уже 713
а usdd уже по 0,96
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 499
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 10:11
как думаете какая судьба LTC?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 692
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 10:17
Ждемс 655? Или пораньше де затаримся?
Мож на 666666?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2527
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
1
3
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13637
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 1236 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 15 чер, 2022 12:26
скупаємсі, на всюю катушку
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2527
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Сер 15 чер, 2022 12:35
Amethyst
Купившим на дне, второе дно в подарок @ хахаха
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 664
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 12:40
alex_dvornichenko написав:Amethyst
Купившим на дне, второе дно в подарок @ хахаха
Хлавное пробить крышу, а то в поисках дна мона и не успеть
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2527
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Сер 15 чер, 2022 12:40
Та, на всю катушку, ще на ф'ючах лонгів наберіть з 100х плечем.
А я тим часом DCA, dollar cost average, поки що на 25% криптодепо зайшов.
-
Mirax
-
-
- Повідомлень: 6772
- З нами з: 04.06.09
- Подякував: 863 раз.
- Подякували: 872 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|95929
|237713706
|
Сер 15 чер, 2022 12:56
Amat
|
|7972
|22526019
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|
|38
|74152
|
|