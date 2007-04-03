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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3065306630673068
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А что вообще происходит? Почему так все упало? Никому не нужное золото ведь не упало, а цифровое золото - золото будущего - обвалилось. Как это понимать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:54

  airmax78 написав:А что вообще происходит? Почему так упало?

Баланс продаванов/покупателей сломался. Сэ ля ви. Украинцы конвертируют биткоины в соль, оружие и патроны. А что там у амеров хер его знает.
П.С. Есть догадка, что эпоха "вертолётных" денег подошла к концу.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 15 чер, 2022 12:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Пожалуйста, верните курс 60К за биткоин - я выйду и дальше туземун уже без меня.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:58

  airmax78 написав:Пожалуйста, верните курс 60К за биткоин - я выйду и дальше туземун уже без меня.

По многочисленным просьбам трудящихся, тунеядцев и иждивенцев, обязательно вернём, не беспокойтесь. Но позже :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:59

  Amethyst написав:скупаємсі, на всюю катушку

якщо набираєте позицію під наступний бичий цикл, то на всю кАтлєту таритись зараз - це велика помилка, імхо

ви не знаєте дна, наприклад, може бути - 13к, то тоді правильніше купувати частинами, буде набрана якась усереднина по ціні позиція і кожне оновлення низів - це для вас буде можливістю купити більше

також плануйте корзину, наприклад, інвестуєте 10к баксів => 25% BTC, 25% ETH, 25% BNB, а залишившіся бакси вкладаєте в наступні хайпові проекти, наприклад, якщо після дефаїв та нфт буде розганятися хайп веб3.0, то в ті проекти можна буде вкласти по 2-5% депозиту

це вище моє бачення, якщо фундаментально підходити, а якщо технічно, то потрібно дочекатися цілі паттерну і закінчення корекції розворотною фігурою, тоді на них вже приймати рішення про набір позицій
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 13:04

  airmax78 написав:Пожалуйста, верните курс 60К за биткоин - я выйду и дальше туземун уже без меня.

по 59 заходили ? )
alex_dvornichenko
 
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