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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 чер, 2022 12:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А что вообще происходит? Почему так все упало? Никому не нужное золото ведь не упало, а цифровое золото - золото будущего - обвалилось. Как это понимать?
Додано: Сер 15 чер, 2022 12:54
Баланс продаванов/покупателей сломался. Сэ ля ви. Украинцы конвертируют биткоины в соль, оружие и патроны. А что там у амеров хер его знает.
П.С. Есть догадка, что эпоха "вертолётных" денег подошла к концу.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 15 чер, 2022 12:59, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 15 чер, 2022 12:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Пожалуйста, верните курс 60К за биткоин - я выйду и дальше туземун уже без меня.
Додано: Сер 15 чер, 2022 12:58
Додано: Сер 15 чер, 2022 12:59
якщо набираєте позицію під наступний бичий цикл, то на всю кАтлєту таритись зараз - це велика помилка, імхо
ви не знаєте дна, наприклад, може бути - 13к, то тоді правильніше купувати частинами, буде набрана якась усереднина по ціні позиція і кожне оновлення низів - це для вас буде можливістю купити більше
також плануйте корзину, наприклад, інвестуєте 10к баксів => 25% BTC, 25% ETH, 25% BNB, а залишившіся бакси вкладаєте в наступні хайпові проекти, наприклад, якщо після дефаїв та нфт буде розганятися хайп веб3.0, то в ті проекти можна буде вкласти по 2-5% депозиту
це вище моє бачення, якщо фундаментально підходити, а якщо технічно, то потрібно дочекатися цілі паттерну і закінчення корекції розворотною фігурою, тоді на них вже приймати рішення про набір позицій
Додано: Сер 15 чер, 2022 13:04
Додано: Сер 15 чер, 2022 13:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Та я еще и на отскоках по 2..3% набираю ж
вот щас, как думаете до 22 допрыгнем?
Чуток оставил для сопли на 18..19
Таримся Дедом, а всякие Кефиры и Батоны для него возьмем када деда приляжет на флет на недельку и тада в паре Деда/альт докупим отех Альтов. Норм стратегия?
Додано: Сер 15 чер, 2022 14:01
Додано: Сер 15 чер, 2022 14:33
Додано: Сер 15 чер, 2022 14:35
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