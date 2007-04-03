|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 чер, 2022 14:41
TylerTruman_ написав:
якщо фундаментально підходити
фундаментальный анализ крипты )
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3984
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 15:00
adeges написав: TylerTruman_ написав:
якщо фундаментально підходити
фундаментальный анализ крипты )
Тілько тік. Хоча Зебра здебільшого правильно тренд прогнозує. Якщо б я його послухав - не сидів би зараз в жорстокій просадці (мабуть мінімум на 2 найближчі роки, а можливо й назавжди).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40588
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5009 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|95930
|237715363
|
|
|7972
|22526024
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|
|38
|74152
|