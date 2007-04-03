фундаментальный анализ крипты )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 чер, 2022 14:41
Додано: Сер 15 чер, 2022 15:00
Тілько тік. Хоча Зебра здебільшого правильно тренд прогнозує. Якщо б я його послухав - не сидів би зараз в жорстокій просадці (мабуть мінімум на 2 найближчі роки, а можливо й назавжди). Тому що щось мені здається що це може бути кінець сакцесс сторі. Як якийсь нішевий інструмент, кріпта, можливо, залишиться, але такого хайпу вже ніколи не буде.
Додано: Сер 15 чер, 2022 15:05
Граждане криптаны, индекс страха и жадности сегодня 7. В последний раз такое было в марте 2020, когда в начале коронавируса дед и фонда уполовинились. Правда, ненадолго Посмотрим, что будет в этот раз
Додано: Сер 15 чер, 2022 16:03
па 20 пока не дали, брал па 21 и дороже. интересно до куда отскок буде, если дадут?
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