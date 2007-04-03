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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 чер, 2022 14:41
TylerTruman_ написав:
якщо фундаментально підходити
фундаментальный анализ крипты )
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adeges
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:00
adeges написав: TylerTruman_ написав:
якщо фундаментально підходити
фундаментальный анализ крипты )
Тілько тік. Хоча Зебра здебільшого правильно тренд прогнозує. Якщо б я його послухав - не сидів би зараз в жорстокій просадці (мабуть мінімум на 2 найближчі роки, а можливо й назавжди). Тому що щось мені здається що це може бути кінець сакцесс сторі. Як якийсь нішевий інструмент, кріпта, можливо, залишиться, але такого хайпу вже ніколи не буде.
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airmax78
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:05
Граждане криптаны, индекс страха и жадности сегодня 7. В последний раз такое было в марте 2020, когда в начале коронавируса дед и фонда уполовинились. Правда, ненадолго
Посмотрим, что будет в этот раз
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phantom_systems
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:03
phantom_systems написав:
Граждане криптаны, индекс страха и жадности сегодня 7. В последний раз такое было в марте 2020, когда в начале коронавируса дед и фонда уполовинились. Правда, ненадолго
Посмотрим, что будет в этот раз
па 20 пока не дали, брал па 21 и дороже. интересно до куда отскок буде, если дадут?
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чик
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:38
LTC прет.
может до 50 легко дойти
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Олежан
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Додано: Сер 15 чер, 2022 20:50
Все пристегнулись?
Похоже, впереди турбулентность
Ща небойсь Вэйвы сиганут на +50%
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Amethyst
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Додано: Сер 15 чер, 2022 21:48
Amethyst написав:
Все пристегнулись?
Похоже, впереди турбулентность
Ща небойсь Вэйвы сиганут на +50%
так шо там ставка ФРС?
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IMPRINTER
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Додано: Сер 15 чер, 2022 22:04
Разворотные графики очевидны по всей крипте, биток на 28к - легко.
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Zebra
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Додано: Сер 15 чер, 2022 22:53
Zebra написав:
Разворотные графики очевидны по всей крипте, биток на 28к - легко.
Сам-то на заборе или в позиции?
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phantom_systems
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Додано: Сер 15 чер, 2022 23:15
phantom_systems написав: Zebra написав:
Разворотные графики очевидны по всей крипте, биток на 28к - легко.
Сам-то на заборе или в позиции?
По 20700 на всю котлету взял битка
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Zebra
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