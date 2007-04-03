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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3066306730683069
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:41

  TylerTruman_ написав:якщо фундаментально підходити


фундаментальный анализ крипты )
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:00

  adeges написав:
  TylerTruman_ написав:якщо фундаментально підходити


фундаментальный анализ крипты )

Тілько тік. Хоча Зебра здебільшого правильно тренд прогнозує. Якщо б я його послухав - не сидів би зараз в жорстокій просадці (мабуть мінімум на 2 найближчі роки, а можливо й назавжди). Тому що щось мені здається що це може бути кінець сакцесс сторі. Як якийсь нішевий інструмент, кріпта, можливо, залишиться, але такого хайпу вже ніколи не буде.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:05

Граждане криптаны, индекс страха и жадности сегодня 7. В последний раз такое было в марте 2020, когда в начале коронавируса дед и фонда уполовинились. Правда, ненадолго :) Посмотрим, что будет в этот раз
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:03

  phantom_systems написав:Граждане криптаны, индекс страха и жадности сегодня 7. В последний раз такое было в марте 2020, когда в начале коронавируса дед и фонда уполовинились. Правда, ненадолго :) Посмотрим, что будет в этот раз

па 20 пока не дали, брал па 21 и дороже. интересно до куда отскок буде, если дадут?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

LTC прет.
может до 50 легко дойти
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:50

Все пристегнулись?
Похоже, впереди турбулентность
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:48

  Amethyst написав:Все пристегнулись?
Похоже, впереди турбулентность
Ща небойсь Вэйвы сиганут на +50% :mrgreen:


так шо там ставка ФРС?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Разворотные графики очевидны по всей крипте, биток на 28к - легко.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:53

  Zebra написав:Разворотные графики очевидны по всей крипте, биток на 28к - легко.

Сам-то на заборе или в позиции?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:15

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Разворотные графики очевидны по всей крипте, биток на 28к - легко.

Сам-то на заборе или в позиции?

По 20700 на всю котлету взял битка
Zebra
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