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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3067306830693070
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:44

Подскажите плиз как и где сейчас наиболее выгодно поменять наличный доллар на USDT ?
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:59

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Разворотные графики очевидны по всей крипте, биток на 28к - легко.

Сам-то на заборе или в позиции?

По 20700 на всю котлету взял битка


Просто уверен, что не далёк тот час, когда ты напишешь о сливе позы...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 18:03

Повторяю ещё раз - слив всех рынков только начался.Учётная ставка 1,75 и до конца года 3,4.Весь следующий 2023 будет высокая и дорастёт до 3,8.Те ещё полтора года всё будет тихонько падать.Да, не без коррекций, но дорога заказана.Желающие стать инвесторами вперёд...Стадия отрицания сейчас хорошо видна - по крипте многие уверовали, что вот оно дно.По недвиге вообще подвигаться или не хотят или совсем чучуть.Рано ещё, с осени думаю до многих дойдёт в каком мы месте (Ж) :)
Кучинелли
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  #<1 ... 3067306830693070
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