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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 чер, 2022 10:44
Подскажите плиз как и где сейчас наиболее выгодно поменять наличный доллар на USDT ?
Додано: Чет 16 чер, 2022 17:59
Додано: Чет 16 чер, 2022 18:03
Повторяю ещё раз - слив всех рынков только начался.Учётная ставка 1,75 и до конца года 3,4.Весь следующий 2023 будет высокая и дорастёт до 3,8.Те ещё полтора года всё будет тихонько падать.Да, не без коррекций, но дорога заказана.Желающие стать инвесторами вперёд...Стадия отрицания сейчас хорошо видна - по крипте многие уверовали, что вот оно дно.По недвиге вообще подвигаться или не хотят или совсем чучуть.Рано ещё, с осени думаю до многих дойдёт в каком мы месте (Ж)
Додано: Чет 16 чер, 2022 21:16
При ставке 3,4 рынку ипотеки придёт северный пушной зверь, а это не фонда или крипта, где тусуются богатеи и гики, это миллионы избирателей с прощёлканными мортгиджами и выставленными по форкложуру домами. Дорогой бакс при дешёвом евро и иене = звездец американскому экспорту и сокращение рабочих мест. Рейтинг Бидона и так за год усох на треть, несмотря на его популистские начинания. Пусть продолжает в том же духе и на следующих выборах не только он, а любой кандидат от демократов пролетит. Так что я не был бы так уверен в крепости бакса. Кризис 2008 ещё может повториться, предпосылки уже наметились. Феды тогда тоже высокими ставками доигрались.
Додано: Чет 16 чер, 2022 22:32
криптани і криптанші сходять із розуму...
Додано: Чет 16 чер, 2022 22:46
Они придумают обезьянью чуму и по новой устроят кризис под который нужно печатать лаве.
Обратите внимание как с началом войны резко все про маски и коронавирус забыли.
биток отскочит на 28к, вероятно от прогнозируемых мною 18к, но есть также вероятность, что 20к пробить не получится, так что какой смысл из за 10% цены жаться, когда биток все равно смотрит вверх
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