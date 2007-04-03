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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3067306830693070
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:44

Подскажите плиз как и где сейчас наиболее выгодно поменять наличный доллар на USDT ?
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:59

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Разворотные графики очевидны по всей крипте, биток на 28к - легко.

Сам-то на заборе или в позиции?

По 20700 на всю котлету взял битка


Просто уверен, что не далёк тот час, когда ты напишешь о сливе позы...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 18:03

Повторяю ещё раз - слив всех рынков только начался.Учётная ставка 1,75 и до конца года 3,4.Весь следующий 2023 будет высокая и дорастёт до 3,8.Те ещё полтора года всё будет тихонько падать.Да, не без коррекций, но дорога заказана.Желающие стать инвесторами вперёд...Стадия отрицания сейчас хорошо видна - по крипте многие уверовали, что вот оно дно.По недвиге вообще подвигаться или не хотят или совсем чучуть.Рано ещё, с осени думаю до многих дойдёт в каком мы месте (Ж) :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 21:16

При ставке 3,4 рынку ипотеки придёт северный пушной зверь, а это не фонда или крипта, где тусуются богатеи и гики, это миллионы избирателей с прощёлканными мортгиджами и выставленными по форкложуру домами. Дорогой бакс при дешёвом евро и иене = звездец американскому экспорту и сокращение рабочих мест. Рейтинг Бидона и так за год усох на треть, несмотря на его популистские начинания. Пусть продолжает в том же духе и на следующих выборах не только он, а любой кандидат от демократов пролетит. Так что я не был бы так уверен в крепости бакса. Кризис 2008 ещё может повториться, предпосылки уже наметились. Феды тогда тоже высокими ставками доигрались.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 22:32

криптани і криптанші сходять із розуму...
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/16/688256/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 22:46

  Кучинелли написав:Повторяю ещё раз - слив всех рынков только начался.Учётная ставка 1,75 и до конца года 3,4.Весь следующий 2023 будет высокая и дорастёт до 3,8.Те ещё полтора года всё будет тихонько падать.Да, не без коррекций, но дорога заказана.Желающие стать инвесторами вперёд...Стадия отрицания сейчас хорошо видна - по крипте многие уверовали, что вот оно дно.По недвиге вообще подвигаться или не хотят или совсем чучуть.Рано ещё, с осени думаю до многих дойдёт в каком мы месте (Ж) :)

Они придумают обезьянью чуму и по новой устроят кризис под который нужно печатать лаве.
Обратите внимание как с началом войны резко все про маски и коронавирус забыли.

биток отскочит на 28к, вероятно от прогнозируемых мною 18к, но есть также вероятность, что 20к пробить не получится, так что какой смысл из за 10% цены жаться, когда биток все равно смотрит вверх
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 00:40

  greenozon написав:криптани і криптанші сходять із розуму...
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/16/688256/

Какое отношение этот тролль имеет к криптанам? Чувак захотел себя пропиарить на фоне Илончика, удачи ему в этом.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 02:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

может вообще кто-то объяснить как считается этот "индекс страха и жадности" по битку https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/.

Вчера, после 15-го июня, когда биток половину суток падал, половину суток рос, закрылся выше открытия - этот чудесный индикатор нарисовал 7. Сегодня, после 16-го июня, когда биток падал полные сутки без откатов, с более низким закрытием дня чем вчера - и это чудо нарисовало 9.

Бред. Кто его вообще считает. Не соскамили его случайно?

п.с. или вообще все страх потеряли? :mrgreen:
Alex2007
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  #<1 ... 3067306830693070
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