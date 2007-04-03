там 12 бальная скала если че
мало ли какие дурачки посчитали семерку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:41
шкала от 1 до 100, если про этот показатель
(минимум был 4-5 в августе 2019, максимум 95)
но мне кажется что этот индикатор уже поломался, потому что рисует дикий страх, а по факту паника не заметна как-то (?пока еще).
Короче, с ним что-то не то. Там на сайте описано, как он считается, но мне кажется, всё проще - он вручную рисуется кем-то .
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