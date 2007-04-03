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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3068306930703071
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Alex2007 написав:этот чудесный индикатор нарисовал 7

там 12 бальная скала если че
мало ли какие дурачки посчитали семерку
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:41

  wtf написав:
  Alex2007 написав:этот чудесный индикатор нарисовал 7

там 12 бальная скала если че
мало ли какие дурачки посчитали семерку


шкала от 1 до 100, если про этот показатель https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/
(минимум был 4-5 в августе 2019, максимум 95)
но мне кажется что этот индикатор уже поломался, потому что рисует дикий страх, а по факту паника не заметна как-то (?пока еще).
Короче, с ним что-то не то. Там на сайте описано, как он считается, но мне кажется, всё проще - он вручную рисуется кем-то . :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 03:44

  greenozon написав:Ринок криптовалют сиплеться.
Свою роль у поточному обвалі відіграв крах двох екосистем — Terra та Celsius.

Нет, главная причина текущего мирового экономического кризиса - война.
Не потому даже, что происходящее в Украине настолько важно для всего остального мира. По факту это прокси-война, где главные антагонисты США и Китай.
Конца этой войне не видно, наоборот, есть риск - что это только начало.
Полыхнуть теперь может в Тайване, да и где угодно.
Успокоить рынки может только разрядка, но предпосылок к ней не видно. Стороны настроены на длительное и интенсивное противостояние.
В таких условиях деньги бегут из высокорисковых активов, к которым всё еще принадлежит крипта.
Tegularius
 
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