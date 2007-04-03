там 12 бальная скала если че
мало ли какие дурачки посчитали семерку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:41
шкала от 1 до 100, если про этот показатель
(минимум был 4-5 в августе 2019, максимум 95)
но мне кажется что этот индикатор уже поломался, потому что рисует дикий страх, а по факту паника не заметна как-то (?пока еще).
Короче, с ним что-то не то. Там на сайте описано, как он считается, но мне кажется, всё проще - он вручную рисуется кем-то .
Додано: Суб 18 чер, 2022 03:44
Нет, главная причина текущего мирового экономического кризиса - война.
Не потому даже, что происходящее в Украине настолько важно для всего остального мира. По факту это прокси-война, где главные антагонисты США и Китай.
Конца этой войне не видно, наоборот, есть риск - что это только начало.
Полыхнуть теперь может в Тайване, да и где угодно.
Успокоить рынки может только разрядка, но предпосылок к ней не видно. Стороны настроены на длительное и интенсивное противостояние.
В таких условиях деньги бегут из высокорисковых активов, к которым всё еще принадлежит крипта.
Додано: Суб 18 чер, 2022 06:49
Это не рынок сыпется, а на рынке одни киты сожрали других. Думаю, математики из Аламеды с ФТХ использовали момент с террой для выноса лонгов других хедж-фондов типа Трёх стрел. Возможно, также рассчитывали раскачать институционалов типа Микростратегии и Теслы, но эти держатся.
Додано: Суб 18 чер, 2022 09:06
Додано: Суб 18 чер, 2022 09:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
помню все на форме меня хаяли что биток будет ниже 20к
а я єто всего пару месяцев назад говорил
но теперь вижу что это только начало. следующий уровень - 8к
Додано: Суб 18 чер, 2022 10:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра вверх, Олежан вниз
Да начнется битва!:)
Додано: Суб 18 чер, 2022 10:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 18 чер, 2022 10:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
18ххх год назад говорил - терпеливый дождется (я не терпеливый - не дождался)
Додано: Суб 18 чер, 2022 11:01
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