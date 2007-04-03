Утренний движ есть, но не хочу ради него снимать целое виде, так что просто напишу здесь пост. Уверен, что никто из здравомыслящих продолжению падения не удивлен.

Локально: фигура у меня изменилась вот в такой нисходящий канал, так же там теперь есть очень локальный уровень 19130 и примерно там же полка объема.

Это я к тому, что да, там есть какая-то поддержка уже более-менее значимая, не как вчера от которой можно искать лонг.

Посмотрю на текущую часовую свечу, может на следующую (там уже и Н4 будет закрыта) - если пойдет разворот, открою лонг.

Если же пробьет и эту поддержку, то уж точно не буду дергаться до 17700

Вся супер троица 17700-16200-14700 все еще актуальна, но я вам уже много раз показывал локальный сценарий, где перед этим может быть еще виток роста.