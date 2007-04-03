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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3070307130723073>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:04

  Amethyst написав:
  Zebra написав:18ххх год назад говорил - терпеливый дождется (я не терпеливый - не дождался)

А сопелька случаем на 16ххх не пульнёт?

вполне возможно что и 13к шип на пару минут
это крипта, тут реально все
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

толковый паренёк по та :
Утренний движ есть, но не хочу ради него снимать целое виде, так что просто напишу здесь пост. Уверен, что никто из здравомыслящих продолжению падения не удивлен.
Локально: фигура у меня изменилась вот в такой нисходящий канал, так же там теперь есть очень локальный уровень 19130 и примерно там же полка объема.
Это я к тому, что да, там есть какая-то поддержка уже более-менее значимая, не как вчера от которой можно искать лонг.
Посмотрю на текущую часовую свечу, может на следующую (там уже и Н4 будет закрыта) - если пойдет разворот, открою лонг.
Если же пробьет и эту поддержку, то уж точно не буду дергаться до 17700
Вся супер троица 17700-16200-14700 все еще актуальна, но я вам уже много раз показывал локальный сценарий, где перед этим может быть еще виток роста.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:32

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Разворотные графики очевидны по всей крипте, биток на 28к - легко.

Сам-то на заборе или в позиции?

По 20700 на всю котлету взял битка

Мамо, мамо! Що маю робити? Мамо, мамо! Але я дурна.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:42

Но на этот раз ситуация несколько иная. Многие аналитики говорят о начале "самого темного времени для крипты" за всю ее историю. Оживились и традиционные противники биткоина. Так, известный финансист Уоррен Баффетт недавно заявил:

"Если бы мне сейчас предложили купить биткоины по 25 долларов, я бы их не взял. Что мне потом с ними делать? Пришлось бы потом продавать их вам обратно. Это тупик".

И добавил, что не знает, поднимется или упадет биткоин в следующем году, через пять или десять лет, но точно знает, что он ничего не производит.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:46

  greenozon написав:Но на этот раз ситуация несколько иная. Многие аналитики говорят о начале "самого темного времени для крипты" за всю ее историю. Оживились и традиционные противники биткоина. Так, известный финансист Уоррен Баффетт недавно заявил:

"Если бы мне сейчас предложили купить биткоины по 25 долларов, я бы их не взял. Что мне потом с ними делать? Пришлось бы потом продавать их вам обратно. Это тупик".

И добавил, что не знает, поднимется или упадет биткоин в следующем году, через пять или десять лет, но точно знает, что он ничего не производит.

Точно также можно сказать и про фиатные валюты на которые сейчас обменивают активы - они ничего не производят. Я лично считаю, что биток с горизонтом 1-2 года отскочит на 30к, ну пусть даже 28к. +40-50% гарантированной прибыли за 1-2 года - вполне не плохо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:58

мікростратегія мріє про 1 000 000 за 1 бтц в горизонті рік-два
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:59

  чик написав:толковый паренёк по та :
Утренний движ есть, но не хочу ради него снимать целое виде, так что просто напишу здесь пост. Уверен, что никто из здравомыслящих продолжению падения не удивлен.
Локально: фигура у меня изменилась вот в такой нисходящий канал, так же там теперь есть очень локальный уровень 19130 и примерно там же полка объема.
Это я к тому, что да, там есть какая-то поддержка уже более-менее значимая, не как вчера от которой можно искать лонг.
Посмотрю на текущую часовую свечу, может на следующую (там уже и Н4 будет закрыта) - если пойдет разворот, открою лонг.
Если же пробьет и эту поддержку, то уж точно не буду дергаться до 17700
Вся супер троица 17700-16200-14700 все еще актуальна, но я вам уже много раз показывал локальный сценарий, где перед этим может быть еще виток роста.

Не 10к, после пробития 20к?
godGamer
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:00

  greenozon написав:мікростратегія мріє про 1 000 000 за 1 бтц в горизонті рік-два

И булка хлеба по 2 000 000... :mrgreen:
godGamer
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:00

  greenozon написав:мікростратегія мріє про 1 000 000 за 1 бтц в горизонті рік-два

тесла, мікростратежі, сальвадор - середній закуп >30к
тому коридор у бітка пристойний, скупайтесь глупці
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:01

  Zebra написав:Точно также можно сказать и про фиатные валюты на которые сейчас обменивают активы - они ничего не производят.


IMPRINTER
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