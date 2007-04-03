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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 чер, 2022 11:04
Amethyst написав: Zebra написав:
18ххх год назад говорил - терпеливый дождется (я не терпеливый - не дождался)
А сопелька случаем на 16ххх не пульнёт?
вполне возможно что и 13к шип на пару минут
это крипта, тут реально все
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Zebra
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Додано: Суб 18 чер, 2022 11:22
толковый паренёк по та :
Утренний движ есть, но не хочу ради него снимать целое виде, так что просто напишу здесь пост. Уверен, что никто из здравомыслящих продолжению падения не удивлен.
Локально: фигура у меня изменилась вот в такой нисходящий канал, так же там теперь есть очень локальный уровень 19130 и примерно там же полка объема.
Это я к тому, что да, там есть какая-то поддержка уже более-менее значимая, не как вчера от которой можно искать лонг.
Посмотрю на текущую часовую свечу, может на следующую (там уже и Н4 будет закрыта) - если пойдет разворот, открою лонг.
Если же пробьет и эту поддержку, то уж точно не буду дергаться до 17700
Вся супер троица 17700-16200-14700 все еще актуальна, но я вам уже много раз показывал локальный сценарий, где перед этим может быть еще виток роста.
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чик
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Додано: Суб 18 чер, 2022 11:32
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
Разворотные графики очевидны по всей крипте, биток на 28к - легко.
Сам-то на заборе или в позиции?
По 20700 на всю котлету взял битка
Мамо, мамо! Що маю робити? Мамо, мамо! Але я дурна.
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Mirax
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Додано: Суб 18 чер, 2022 11:42
Но на этот раз ситуация несколько иная. Многие аналитики говорят о начале "самого темного времени для крипты" за всю ее историю. Оживились и традиционные противники биткоина. Так, известный финансист Уоррен Баффетт недавно заявил:
"Если бы мне сейчас предложили купить биткоины по 25 долларов, я бы их не взял. Что мне потом с ними делать? Пришлось бы потом продавать их вам обратно. Это тупик".
И добавил, что не знает, поднимется или упадет биткоин в следующем году, через пять или десять лет, но точно знает, что он ничего не производит.
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greenozon
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Додано: Суб 18 чер, 2022 11:46
greenozon написав:
Но на этот раз ситуация несколько иная. Многие аналитики говорят о начале "самого темного времени для крипты" за всю ее историю. Оживились и традиционные противники биткоина. Так, известный финансист Уоррен Баффетт недавно заявил:
"Если бы мне сейчас предложили купить биткоины по 25 долларов, я бы их не взял. Что мне потом с ними делать? Пришлось бы потом продавать их вам обратно. Это тупик".
И добавил, что не знает, поднимется или упадет биткоин в следующем году, через пять или десять лет, но точно знает, что он ничего не производит.
Точно также можно сказать и про фиатные валюты на которые сейчас обменивают активы - они ничего не производят. Я лично считаю, что биток с горизонтом 1-2 года отскочит на 30к, ну пусть даже 28к. +40-50% гарантированной прибыли за 1-2 года - вполне не плохо.
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Zebra
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Додано: Суб 18 чер, 2022 11:58
мікростратегія мріє про 1 000 000 за 1 бтц в горизонті рік-два
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greenozon
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Додано: Суб 18 чер, 2022 11:59
чик написав:
толковый паренёк по та :
Утренний движ есть, но не хочу ради него снимать целое виде, так что просто напишу здесь пост. Уверен, что никто из здравомыслящих продолжению падения не удивлен.
Локально: фигура у меня изменилась вот в такой нисходящий канал, так же там теперь есть очень локальный уровень 19130 и примерно там же полка объема.
Это я к тому, что да, там есть какая-то поддержка уже более-менее значимая, не как вчера от которой можно искать лонг.
Посмотрю на текущую часовую свечу, может на следующую (там уже и Н4 будет закрыта) - если пойдет разворот, открою лонг.
Если же пробьет и эту поддержку, то уж точно не буду дергаться до 17700
Вся супер троица 17700-16200-14700 все еще актуальна, но я вам уже много раз показывал локальный сценарий, где перед этим может быть еще виток роста.
Не 10к, после пробития 20к?
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godGamer
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Додано: Суб 18 чер, 2022 12:00
greenozon написав:
мікростратегія мріє про 1 000 000 за 1 бтц в горизонті рік-два
И булка хлеба по 2 000 000...
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Додано: Суб 18 чер, 2022 12:00
greenozon написав:
мікростратегія мріє про 1 000 000 за 1 бтц в горизонті рік-два
тесла, мікростратежі, сальвадор - середній закуп >30к
тому коридор у бітка пристойний, скупайтесь глупці
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Додано: Суб 18 чер, 2022 12:01
Zebra написав:
Точно также можно сказать и про фиатные валюты на которые сейчас обменивают активы - они ничего не производят.
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