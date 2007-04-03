RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3070307130723073
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:03

  Zebra написав:
  greenozon написав:мікростратегія мріє про 1 000 000 за 1 бтц в горизонті рік-два

тесла, мікростратежі, сальвадор - середній закуп >30к
тому коридор у бітка пристойний, скупайтесь глупці


а шо по эфиру скажите, биток мне не нра, большой масштам цены - не люблю цифры после запятой, равно как всякую перхоть по 0,000Х за единицу, эфир как раз по масштабу цены оптимальный )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38550
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6148 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:09

  IMPRINTER написав:а шо по эфиру скажите

"Эфир идëт на 7000" (с) Zebra
Витаха
 
Повідомлень: 348
З нами з: 11.10.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3070307130723073
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: evaw_tarsh, Витаха і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9598, 9599, 9600
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
95996 237761574
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 чер, 2022 12:02
asti
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22526476
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 74169
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3335)
18.06.2022 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.