|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:03
Zebra написав: greenozon написав:
мікростратегія мріє про 1 000 000 за 1 бтц в горизонті рік-два
тесла, мікростратежі, сальвадор - середній закуп >30к
тому коридор у бітка пристойний, скупайтесь глупці
а шо по эфиру скажите, биток мне не нра, большой масштам цены - не люблю цифры после запятой, равно как всякую перхоть по 0,000Х за единицу, эфир как раз по масштабу цены оптимальный )
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38551
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6148 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:09
IMPRINTER написав:
а шо по эфиру скажите
"Эфир идëт на 7000" (с) Zebra
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:45
Витаха написав: IMPRINTER написав:
а шо по эфиру скажите
"Эфир идëт на 7000" (с) Zebra
а убытки он потом компенсирует, если не будет? )
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38551
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6148 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:46
IMPRINTER написав: Витаха написав: IMPRINTER написав:
а шо по эфиру скажите
"Эфир идëт на 7000" (с) Zebra
а убытки он потом компенсирует, если не будет? )
всем все компенсируют, всем все платится, скупайтесь или эфиром или битком - обе монеты с фундаментом, одно платформа для генерации всяких лохотронов и скамов, второе - для богатеньких буратин с уолл-стрит, когда им ФРС в очередной раз денег напечатает
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11316
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1683 раз.
- Подякували: 2453 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 18 чер, 2022 13:33
godGamer написав:
Не 10к, после пробития 20к?
он интрадейщик и даёт уровни для торговли внутри дня-недели, когда придёт очередь 10 будет посмотреть...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6838
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5885 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor
, Google [Bot], Хомякоид
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|95998
|237762529
|
Суб 18 чер, 2022 13:35
BIGor
|
|7972
|22526494
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|
|38
|74169
|
|