а шо по эфиру скажите, биток мне не нра, большой масштам цены - не люблю цифры после запятой, равно как всякую перхоть по 0,000Х за единицу, эфир как раз по масштабу цены оптимальный )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:03
а шо по эфиру скажите, биток мне не нра, большой масштам цены - не люблю цифры после запятой, равно как всякую перхоть по 0,000Х за единицу, эфир как раз по масштабу цены оптимальный )
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:45
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:46
всем все компенсируют, всем все платится, скупайтесь или эфиром или битком - обе монеты с фундаментом, одно платформа для генерации всяких лохотронов и скамов, второе - для богатеньких буратин с уолл-стрит, когда им ФРС в очередной раз денег напечатает
Додано: Суб 18 чер, 2022 13:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 18 чер, 2022 15:10
Когда дед растёт, здесь тихо. Когда упадёт, вот так манипулятивно одной 5-минутной свечой на выходных, сразу несколько страниц разного хэйта. Люди, мне просто интересно, если у вас крипта такое отторжение вызывает, зачем вы эту ветку вообще читаете?
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