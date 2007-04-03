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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3071307230733074>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:03

  Zebra написав:
  greenozon написав:мікростратегія мріє про 1 000 000 за 1 бтц в горизонті рік-два

тесла, мікростратежі, сальвадор - середній закуп >30к
тому коридор у бітка пристойний, скупайтесь глупці


а шо по эфиру скажите, биток мне не нра, большой масштам цены - не люблю цифры после запятой, равно как всякую перхоть по 0,000Х за единицу, эфир как раз по масштабу цены оптимальный )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:09

  IMPRINTER написав:а шо по эфиру скажите

"Эфир идëт на 7000" (с) Zebra
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:45

  Витаха написав:
  IMPRINTER написав:а шо по эфиру скажите

"Эфир идëт на 7000" (с) Zebra


а убытки он потом компенсирует, если не будет? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:46

  IMPRINTER написав:
  Витаха написав:
  IMPRINTER написав:а шо по эфиру скажите

"Эфир идëт на 7000" (с) Zebra


а убытки он потом компенсирует, если не будет? )

всем все компенсируют, всем все платится, скупайтесь или эфиром или битком - обе монеты с фундаментом, одно платформа для генерации всяких лохотронов и скамов, второе - для богатеньких буратин с уолл-стрит, когда им ФРС в очередной раз денег напечатает
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  godGamer написав:Не 10к, после пробития 20к?

он интрадейщик и даёт уровни для торговли внутри дня-недели, когда придёт очередь 10 будет посмотреть...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:10

Когда дед растёт, здесь тихо. Когда упадёт, вот так манипулятивно одной 5-минутной свечой на выходных, сразу несколько страниц разного хэйта. Люди, мне просто интересно, если у вас крипта такое отторжение вызывает, зачем вы эту ветку вообще читаете?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  greenozon написав:известный финансист Уоррен Баффетт недавно заявил:

"Если бы мне сейчас предложили купить биткоины по 25 долларов, я бы их не взял. Что мне потом с ними делать? Пришлось бы потом продавать их вам обратно. Это тупик".


дешевый п---деж Баффета, извините за французский - даже если это овно и скам по его мнению, то можно купить по 25 и спокойно хоть годами продавать по любой текущей цене и рынок даже не заметит его.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:12

  Zebra написав:
  greenozon написав:мікростратегія мріє про 1 000 000 за 1 бтц в горизонті рік-два

тесла, мікростратежі, сальвадор - середній закуп >30к
тому коридор у бітка пристойний, скупайтесь глупці



а вы уверены что вот прямо сейчас эти битки у них на балансах, их вообще кто-то контролирует? Может они продали полгода или несколько месяцев назад и ждут откупа назад.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:21

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:
  greenozon написав:мікростратегія мріє про 1 000 000 за 1 бтц в горизонті рік-два

тесла, мікростратежі, сальвадор - середній закуп >30к
тому коридор у бітка пристойний, скупайтесь глупці



а вы уверены что вот прямо сейчас эти битки у них на балансах, их вообще кто-то контролирует? Может они продали полгода или несколько месяцев назад и ждут откупа назад.

Сложно сказать, но этот слив, очевидно паника среди институционалов, они биток сегодня продают в ужасе по 66% от текущей рыночной цены. Это 12 500 долларов за штучку примерно. Хомки за эти годы прошли огонь, ржавую воду и засраные трубы, знают, что сливаться нет смысла, все равно все отрастет, что-то больше, что то меньше. Когда биток достигает 20 по RSI(14) на дневке - его стоит покупать, отскок гаратирован.

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:33

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:
  Zebra написав:тесла, мікростратежі, сальвадор - середній закуп >30к
тому коридор у бітка пристойний, скупайтесь глупці



а вы уверены что вот прямо сейчас эти битки у них на балансах, их вообще кто-то контролирует? Может они продали полгода или несколько месяцев назад и ждут откупа назад.

Сложно сказать, но этот слив, очевидно паника среди институционалов, они биток сегодня продают в ужасе по 66% от текущей рыночной цены. Это 12 500 долларов за штучку примерно.

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav


а как купить по 66% от текущей цены? Где они продают и почему не на споте? Почему биржи у них не выкупают? Как этот механизм с графика выше вообще работает?

пс. честно говоря как-то слабо верится что у серьезных институционалов бывает вот такая серьезная паника. Или может это вообще какой-то производный высоковолатильный инструмент, почти не имеющий никакого отношения к битку. Где они раньше были со своими миллиардами. вообще непонятно :roll:
Alex2007
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