всем все компенсируют, всем все платится, скупайтесь или эфиром или битком - обе монеты с фундаментом, одно платформа для генерации всяких лохотронов и скамов, второе - для богатеньких буратин с уолл-стрит, когда им ФРС в очередной раз денег напечатает
Когда дед растёт, здесь тихо. Когда упадёт, вот так манипулятивно одной 5-минутной свечой на выходных, сразу несколько страниц разного хэйта. Люди, мне просто интересно, если у вас крипта такое отторжение вызывает, зачем вы эту ветку вообще читаете?
greenozon написав:мікростратегія мріє про 1 000 000 за 1 бтц в горизонті рік-два
тесла, мікростратежі, сальвадор - середній закуп >30к тому коридор у бітка пристойний, скупайтесь глупці
а вы уверены что вот прямо сейчас эти битки у них на балансах, их вообще кто-то контролирует? Может они продали полгода или несколько месяцев назад и ждут откупа назад.
Сложно сказать, но этот слив, очевидно паника среди институционалов, они биток сегодня продают в ужасе по 66% от текущей рыночной цены. Это 12 500 долларов за штучку примерно. Хомки за эти годы прошли огонь, ржавую воду и засраные трубы, знают, что сливаться нет смысла, все равно все отрастет, что-то больше, что то меньше. Когда биток достигает 20 по RSI(14) на дневке - его стоит покупать, отскок гаратирован.
а как купить по 66% от текущей цены? Где они продают и почему не на споте? Почему биржи у них не выкупают? Как этот механизм с графика выше вообще работает?
пс. честно говоря как-то слабо верится что у серьезных институционалов бывает вот такая серьезная паника. Или может это вообще какой-то производный высоковолатильный инструмент, почти не имеющий никакого отношения к битку. Где они раньше были со своими миллиардами. вообще непонятно