Alex2007 написав:а как купить по 66% от текущей цены? Где они продают и почему не на споте? Почему биржи у них не выкупают? Как этот механизм с графика выше вообще работает?
пс. честно говоря как-то слабо верится что у серьезных институционалов бывает вот такая серьезная паника. Или может это вообще какой-то производный высоковолатильный инструмент, почти не имеющий никакого отношения к битку. Где они раньше были со своими миллиардами. вообще непонятно
Этот инструмент для институционалов которые не могут купить биток на споте, там все сложно с уплатой налогов и прочими мутками - поэтому покупают акции у Greyscale, которые эквивалентны такой вот цене - вывести биток и продать на споте тоже не могут, ищут другого институционала который у них купит. Очевидно сам Greyscale тоже не может выкупить у них биток, потому что не имеет свободных денег, или в кредит никто не дает. Короче замкнутый круг получается.
Наверно такой дисконт учитывает все издержки, которые нужно понести для уплаты налогов.