Alex2007 написав:а как купить по 66% от текущей цены? Где они продают и почему не на споте? Почему биржи у них не выкупают? Как этот механизм с графика выше вообще работает?
пс. честно говоря как-то слабо верится что у серьезных институционалов бывает вот такая серьезная паника. Или может это вообще какой-то производный высоковолатильный инструмент, почти не имеющий никакого отношения к битку. Где они раньше были со своими миллиардами. вообще непонятно
Этот инструмент для институционалов которые не могут купить биток на споте, там все сложно с уплатой налогов и прочими мутками - поэтому покупают акции у Greyscale, которые эквивалентны такой вот цене - вывести биток и продать на споте тоже не могут, ищут другого институционала который у них купит. Очевидно сам Greyscale тоже не может выкупить у них биток, потому что не имеет свободных денег, или в кредит никто не дает. Короче замкнутый круг получается. Наверно такой дисконт учитывает все издержки, которые нужно понести для уплаты налогов.
Жалею уже, что начал выкупать. Приостановил процесс. Хз где дно. Пока не будут чёткие сигналы к стабилизации мировой геополитической ситуации - спешить не стоит. При оптимистическом сценарии это может случиться осенью.
у них такой вариант был просчитан заранее и они будут держать другое дело всякие сервисы криптокредитования понемногу сыпятся обвал ust еще ранее их серьезно задел, плюс всякие хакеры
мікростратегия накупил битка на кредитные, своих вложений у них не много
Хотя процент по тем бондам высоковат как для традиционных финансовых рынков, но не заоблачный как на биржах. Ровно год назад брали полярда под 6,125% годовых с погашением в 2028. Думаю, до следующего халвинга они точно протянут.
Где лучше биткоины хранить если инвестировать в них. Я без опыта,только гугл. Так понял что самое безопасное это носитель какой-то. Биржы могут кинуть. Кошельки электронные тоже производитель может хакнуть в любое время. Коллеги посоветуйте где купить как лучше хранить. Моё мнение-будет расти на перспективу2-3 года стопудов