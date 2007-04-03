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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3071307230733074
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:57

  Alex2007 написав:а как купить по 66% от текущей цены? Где они продают и почему не на споте? Почему биржи у них не выкупают? Как этот механизм с графика выше вообще работает?

пс. честно говоря как-то слабо верится что у серьезных институционалов бывает вот такая серьезная паника. Или может это вообще какой-то производный высоковолатильный инструмент, почти не имеющий никакого отношения к битку. Где они раньше были со своими миллиардами. вообще непонятно :roll:

Этот инструмент для институционалов которые не могут купить биток на споте, там все сложно с уплатой налогов и прочими мутками - поэтому покупают акции у Greyscale, которые эквивалентны такой вот цене - вывести биток и продать на споте тоже не могут, ищут другого институционала который у них купит. Очевидно сам Greyscale тоже не может выкупить у них биток, потому что не имеет свободных денег, или в кредит никто не дает. Короче замкнутый круг получается.
Наверно такой дисконт учитывает все издержки, которые нужно понести для уплаты налогов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 18:47

Жалею уже, что начал выкупать. Приостановил процесс. Хз где дно.
Пока не будут чёткие сигналы к стабилизации мировой геополитической ситуации - спешить не стоит. При оптимистическом сценарии это может случиться осенью.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:00

Что-то совсем мало ликвидаций как для 18,5к

24H Rekt
$300.61M

In the past 24 hours, 86,391 traders were liquidated, the total liquidations comes in at $300.61 million
The largest single liquidation order happened on Okex - BTC-USDT-SWAP value $3.72M
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:$300.61M

мікростратегія? :)
мова була якраз за 200-300М в них
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:24

  greenozon написав:
  phantom_systems написав:$300.61M

мікростратегія? :)
мова була якраз за 200-300М в них

In the past 24 hours, 86,391 traders were liquidated

По 3,5к баксов на трэйдера, довольно скромно
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  greenozon написав:мікростратегія

у них такой вариант был просчитан заранее и они будут держать
другое дело всякие сервисы криптокредитования понемногу сыпятся
обвал ust еще ранее их серьезно задел, плюс всякие хакеры
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:56

  wtf написав:
  greenozon написав:мікростратегія

у них такой вариант был просчитан заранее и они будут держать
другое дело всякие сервисы криптокредитования понемногу сыпятся
обвал ust еще ранее их серьезно задел, плюс всякие хакеры

мікростратегия накупил битка на кредитные, своих вложений у них не много
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:03

  Zebra написав:
  wtf написав:
  greenozon написав:мікростратегія

у них такой вариант был просчитан заранее и они будут держать
другое дело всякие сервисы криптокредитования понемногу сыпятся
обвал ust еще ранее их серьезно задел, плюс всякие хакеры

мікростратегия накупил битка на кредитные, своих вложений у них не много

Хотя процент по тем бондам высоковат как для традиционных финансовых рынков, но не заоблачный как на биржах. Ровно год назад брали полярда под 6,125% годовых с погашением в 2028. Думаю, до следующего халвинга они точно протянут.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:17

Где лучше биткоины хранить если инвестировать в них.
Я без опыта,только гугл.
Так понял что самое безопасное это носитель какой-то. Биржы могут кинуть. Кошельки электронные тоже производитель может хакнуть в любое время.
Коллеги посоветуйте где купить как лучше хранить.
Моё мнение-будет расти на перспективу2-3 года стопудов
konstantin kirovograd
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