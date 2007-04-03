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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3072307330743075
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Под 18 тысяч нырнули.
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  konstantin kirovograd написав:биткоины хранить

погуглите Ledger Nano
самое интересное что крипту на нем можно даже размещать в стейкинг
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:16

  Zebra написав:
  konstantin kirovograd написав:Где лучше биткоины хранить если инвестировать в них.
Я без опыта,только гугл.
Так понял что самое безопасное это носитель какой-то. Биржы могут кинуть. Кошельки электронные тоже производитель может хакнуть в любое время.
Коллеги посоветуйте где купить как лучше хранить.
Моё мнение-будет расти на перспективу2-3 года стопудов

купить самый дешевый ноутбук с винтом на 500 Гбайт за 250 баксов, установить туда оригинальный кошелек Bitcoin Core, сгенерировать адрес и накупить на него битка, с этого ноутбука не лазить по интернетам и не устанавливать всяких программ, а чисто под биткоин, ну может еще пароли хранить, ключи от кошелька записать на бумагу и хранить отдельно в двух экземплярах, сообщив жене-детям, где они лежат на всякий случай - в таком случае ваши биткоины будут принадлежать только вашему роду.
https://forklog.com/ustanavlivaem-polnu ... kovodstvo/




а який зараз розмір БТЦ блокчейну?
я ще пару років тому вантажив, було десь 100+- Гігабайти

може зараз вже 1 ТБ??
2) скільки днів треба щоб завантажити його повністю
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:56

  Zebra написав:
  konstantin kirovograd написав:Где лучше биткоины хранить если инвестировать в них.
Я без опыта,только гугл.
Так понял что самое безопасное это носитель какой-то. Биржы могут кинуть. Кошельки электронные тоже производитель может хакнуть в любое время.
Коллеги посоветуйте где купить как лучше хранить.
Моё мнение-будет расти на перспективу2-3 года стопудов

купить самый дешевый ноутбук с винтом на 500 Гбайт за 250 баксов, установить туда оригинальный кошелек Bitcoin Core, сгенерировать адрес и накупить на него битка, с этого ноутбука не лазить по интернетам и не устанавливать всяких программ, а чисто под биткоин, ну может еще пароли хранить, ключи от кошелька записать на бумагу и хранить отдельно в двух экземплярах, сообщив жене-детям, где они лежат на всякий случай - в таком случае ваши биткоины будут принадлежать только вашему роду.

https://forklog.com/ustanavlivaem-polnu ... kovodstvo/

Винт нужен на 1 терабайт минимум, полная цепь блоков деда уже 412 гигов весит. Ставить нужно Линукс, никаких Виндов. Записанный на бумаге ключ или сид фразу лучше разрезать пополам и хранить в разных местах, чтобы не обнесли.

  greenozon написав:2) скільки днів треба щоб завантажити його повністю

Загрузить bootstrap.dat с торрентов, дальше синхронизировать самому.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 23:54

  Zebra написав:
  konstantin kirovograd написав:Где лучше биткоины хранить если инвестировать в них.
Я без опыта,только гугл.
Так понял что самое безопасное это носитель какой-то. Биржы могут кинуть. Кошельки электронные тоже производитель может хакнуть в любое время.
Коллеги посоветуйте где купить как лучше хранить.
Моё мнение-будет расти на перспективу2-3 года стопудов

купить самый дешевый ноутбук с винтом на 500 Гбайт за 250 баксов, установить туда оригинальный кошелек Bitcoin Core, сгенерировать адрес и накупить на него битка, с этого ноутбука не лазить по интернетам и не устанавливать всяких программ, а чисто под биткоин, ну может еще пароли хранить, ключи от кошелька записать на бумагу и хранить отдельно в двух экземплярах, сообщив жене-детям, где они лежат на всякий случай - в таком случае ваши биткоины будут принадлежать только вашему роду.

https://forklog.com/ustanavlivaem-polnu ... kovodstvo/


а зачем изобретать велосипед при наличии холодных кошельков?
IMPRINTER
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  #<1 ... 3072307330743075
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