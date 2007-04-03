konstantin kirovograd написав:Где лучше биткоины хранить если инвестировать в них. Я без опыта,только гугл. Так понял что самое безопасное это носитель какой-то. Биржы могут кинуть. Кошельки электронные тоже производитель может хакнуть в любое время. Коллеги посоветуйте где купить как лучше хранить. Моё мнение-будет расти на перспективу2-3 года стопудов
купить самый дешевый ноутбук с винтом на 500 Гбайт за 250 баксов, установить туда оригинальный кошелек Bitcoin Core, сгенерировать адрес и накупить на него битка, с этого ноутбука не лазить по интернетам и не устанавливать всяких программ, а чисто под биткоин, ну может еще пароли хранить, ключи от кошелька записать на бумагу и хранить отдельно в двух экземплярах, сообщив жене-детям, где они лежат на всякий случай - в таком случае ваши биткоины будут принадлежать только вашему роду. https://forklog.com/ustanavlivaem-polnu ... kovodstvo/
а який зараз розмір БТЦ блокчейну? я ще пару років тому вантажив, було десь 100+- Гігабайти
може зараз вже 1 ТБ?? 2) скільки днів треба щоб завантажити його повністю
konstantin kirovograd написав:Где лучше биткоины хранить если инвестировать в них. Я без опыта,только гугл. Так понял что самое безопасное это носитель какой-то. Биржы могут кинуть. Кошельки электронные тоже производитель может хакнуть в любое время. Коллеги посоветуйте где купить как лучше хранить. Моё мнение-будет расти на перспективу2-3 года стопудов
купить самый дешевый ноутбук с винтом на 500 Гбайт за 250 баксов, установить туда оригинальный кошелек Bitcoin Core, сгенерировать адрес и накупить на него битка, с этого ноутбука не лазить по интернетам и не устанавливать всяких программ, а чисто под биткоин, ну может еще пароли хранить, ключи от кошелька записать на бумагу и хранить отдельно в двух экземплярах, сообщив жене-детям, где они лежат на всякий случай - в таком случае ваши биткоины будут принадлежать только вашему роду.
Винт нужен на 1 терабайт минимум, полная цепь блоков деда уже 412 гигов весит. Ставить нужно Линукс, никаких Виндов. Записанный на бумаге ключ или сид фразу лучше разрезать пополам и хранить в разных местах, чтобы не обнесли.
greenozon написав:2) скільки днів треба щоб завантажити його повністю
Загрузить bootstrap.dat с торрентов, дальше синхронизировать самому.
konstantin kirovograd написав:Где лучше биткоины хранить если инвестировать в них. Я без опыта,только гугл. Так понял что самое безопасное это носитель какой-то. Биржы могут кинуть. Кошельки электронные тоже производитель может хакнуть в любое время. Коллеги посоветуйте где купить как лучше хранить. Моё мнение-будет расти на перспективу2-3 года стопудов
купить самый дешевый ноутбук с винтом на 500 Гбайт за 250 баксов, установить туда оригинальный кошелек Bitcoin Core, сгенерировать адрес и накупить на него битка, с этого ноутбука не лазить по интернетам и не устанавливать всяких программ, а чисто под биткоин, ну может еще пароли хранить, ключи от кошелька записать на бумагу и хранить отдельно в двух экземплярах, сообщив жене-детям, где они лежат на всякий случай - в таком случае ваши биткоины будут принадлежать только вашему роду.