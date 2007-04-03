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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3072307330743075
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Под 18 тысяч нырнули.
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  konstantin kirovograd написав:биткоины хранить

погуглите Ledger Nano
самое интересное что крипту на нем можно даже размещать в стейкинг
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:16

  Zebra написав:
  konstantin kirovograd написав:Где лучше биткоины хранить если инвестировать в них.
Я без опыта,только гугл.
Так понял что самое безопасное это носитель какой-то. Биржы могут кинуть. Кошельки электронные тоже производитель может хакнуть в любое время.
Коллеги посоветуйте где купить как лучше хранить.
Моё мнение-будет расти на перспективу2-3 года стопудов

купить самый дешевый ноутбук с винтом на 500 Гбайт за 250 баксов, установить туда оригинальный кошелек Bitcoin Core, сгенерировать адрес и накупить на него битка, с этого ноутбука не лазить по интернетам и не устанавливать всяких программ, а чисто под биткоин, ну может еще пароли хранить, ключи от кошелька записать на бумагу и хранить отдельно в двух экземплярах, сообщив жене-детям, где они лежат на всякий случай - в таком случае ваши биткоины будут принадлежать только вашему роду.
https://forklog.com/ustanavlivaem-polnu ... kovodstvo/




а який зараз розмір БТЦ блокчейну?
я ще пару років тому вантажив, було десь 100+- Гігабайти

може зараз вже 1 ТБ??
2) скільки днів треба щоб завантажити його повністю
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:56

  Zebra написав:
  konstantin kirovograd написав:Где лучше биткоины хранить если инвестировать в них.
Я без опыта,только гугл.
Так понял что самое безопасное это носитель какой-то. Биржы могут кинуть. Кошельки электронные тоже производитель может хакнуть в любое время.
Коллеги посоветуйте где купить как лучше хранить.
Моё мнение-будет расти на перспективу2-3 года стопудов

купить самый дешевый ноутбук с винтом на 500 Гбайт за 250 баксов, установить туда оригинальный кошелек Bitcoin Core, сгенерировать адрес и накупить на него битка, с этого ноутбука не лазить по интернетам и не устанавливать всяких программ, а чисто под биткоин, ну может еще пароли хранить, ключи от кошелька записать на бумагу и хранить отдельно в двух экземплярах, сообщив жене-детям, где они лежат на всякий случай - в таком случае ваши биткоины будут принадлежать только вашему роду.

https://forklog.com/ustanavlivaem-polnu ... kovodstvo/

Винт нужен на 1 терабайт минимум, полная цепь блоков деда уже 412 гигов весит. Ставить нужно Линукс, никаких Виндов. Записанный на бумаге ключ или сид фразу лучше разрезать пополам и хранить в разных местах, чтобы не обнесли.

  greenozon написав:2) скільки днів треба щоб завантажити його повністю

Загрузить bootstrap.dat с торрентов, дальше синхронизировать самому.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 23:54

  Zebra написав:
  konstantin kirovograd написав:Где лучше биткоины хранить если инвестировать в них.
Я без опыта,только гугл.
Так понял что самое безопасное это носитель какой-то. Биржы могут кинуть. Кошельки электронные тоже производитель может хакнуть в любое время.
Коллеги посоветуйте где купить как лучше хранить.
Моё мнение-будет расти на перспективу2-3 года стопудов

купить самый дешевый ноутбук с винтом на 500 Гбайт за 250 баксов, установить туда оригинальный кошелек Bitcoin Core, сгенерировать адрес и накупить на него битка, с этого ноутбука не лазить по интернетам и не устанавливать всяких программ, а чисто под биткоин, ну может еще пароли хранить, ключи от кошелька записать на бумагу и хранить отдельно в двух экземплярах, сообщив жене-детям, где они лежат на всякий случай - в таком случае ваши биткоины будут принадлежать только вашему роду.

https://forklog.com/ustanavlivaem-polnu ... kovodstvo/


а зачем изобретать велосипед при наличии холодных кошельков?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 00:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

greenozon
  greenozon написав:а який зараз розмір БТЦ блокчейну?
я ще пару років тому вантажив, було десь 100+- Гігабайти

Не треба паритись на рахунок цього))
В дерикторії, де розташована программа Биткоин кор робите додаткову директорію за назвою Data та батник з таким ось наповненням:
@echo off
start bitcoin-qt.exe -datadir=data -prune=550
TIMEOUT /T 2
exit

запускати потрібно батником, тоді все буде обмежене директорією в якій і розташований гаманець. А розмір директорії на цей момент не перевищує 6.22 Гб. ))

  greenozon написав:2) скільки днів треба щоб завантажити його повністю

якщо на звичайному НДД та з убогим процессором то в тиждень не вкладетесь. Більше того будуть підвисання і все може скінчитися тим що прийдеться все разпочинати з початку.
Потрібен SSD та непоганий І7 . Я наприклад синхронизую на І7 3770, хоча йому і багато років, але на 100% не прогружається в процессі роботи навіть при роботі на твердотільному.
Якщо візьмете звичайний хард та потужний проц - буде довго. Якщо дохлий проц і SSD все рівно буде довго.
Але! Якщо вже синхронізуєте повністю - то далі підтримувати бази буде простіше і на слабкому залізі. Гарний варіант такий - папку з гаманцем на SSD розміщуєте на зовнішньому диску на швидкому ЮСБ (3 та вище).Робите первинну синхронізацію на ПК-стаціонарі а потім в себе дома раз у декілька днів підримуєте актуальність і на менш потужному компі. Обов'язково треба робити копію всієї директорії час від часу, та перевіряти ії працездатність після копіювання. Копію можна розміщувати і на звичайному Харді. Бо буває часом що при онволенні баз щось йде не так і приходиться все пересинхронізувати. Так ось щоб це не робити - просто берете і запускаєте ту забекаплену копію. Обов'язково ставити пароль на вивод. Обов'язково бекапити додатково wallet.dat один раз після його створення при першому запуску гаманця. Після кожного оновлення бекапити його не треба.
Якщо будете робити не дотримуючись моїх рекомендацій по жорсткому диску та процесору - не радійте тому що спочатку синхронізація йде більш-менш швидко)) То просто в ті роки ше було мало транзакцій)) ще не дійдете до середини як все пригалмується і буде все довше і довше даватись кожен рік))
Зазвичай в таких випадках, коли людина питає про те, як зробити в себе в ПК такій варіант гаманця я пропоную їй скачати через файлообмінник мій, вже актуальний по базам гаманець,(звичайно без мого wallet.dat) щоб не мучитись з величезними Гігабайтами та тижнями напруженної роботи компа. Але ше ніхто не ризикнув)) Ну воно зрозуміло.

Та команда в батнику -prune=550 відповідає за скорочення розміру бази данних, вона є офіційною, не хак якійсь, можна погуглити по ній. Так шо все легально, ніякого взлому. Юзаю такий варіант десь з року 2015-го.
Востаннє редагувалось Kriptogedon в Нед 19 чер, 2022 01:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 02:22

  prilepskiy написав:Под 18 тысяч нырнули.


второе дно в подарок , 15 третье и 8-10 четвертое,но это не точно :D
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:35

  Ruslan2453 написав:
второе дно в подарок , 15 третье и 8-10 четвертое,но это не точно :D

На четвертое и я подтянусь :) но это не точно :D
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