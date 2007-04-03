Додано: Нед 19 чер, 2022 00:59

greenozon написав: а який зараз розмір БТЦ блокчейну?

я ще пару років тому вантажив, було десь 100+- Гігабайти а який зараз розмір БТЦ блокчейну?я ще пару років тому вантажив, було десь 100+- Гігабайти

greenozon написав: 2) скільки днів треба щоб завантажити його повністю 2) скільки днів треба щоб завантажити його повністю

Не треба паритись на рахунок цього))В дерикторії, де розташована программа Биткоин кор робите додаткову директорію за назвою Data та батник з таким ось наповненням:@echo offstart bitcoin-qt.exe -datadir=data -prune=550TIMEOUT /T 2exitзапускати потрібно батником, тоді все буде обмежене директорією в якій і розташований гаманець. А розмір директорії на цей момент не перевищує 6.22 Гб. ))якщо на звичайному НДД та з убогим процессором то в тиждень не вкладетесь. Більше того будуть підвисання і все може скінчитися тим що прийдеться все разпочинати з початку.Потрібен SSD та непоганий І7 . Я наприклад синхронизую на І7 3770, хоча йому і багато років, але на 100% не прогружається в процессі роботи навіть при роботі на твердотільному.Якщо візьмете звичайний хард та потужний проц - буде довго. Якщо дохлий проц і SSD все рівно буде довго.Але! Якщо вже синхронізуєте повністю - то далі підтримувати бази буде простіше і на слабкому залізі. Гарний варіант такий - папку з гаманцем на SSD розміщуєте на зовнішньому диску на швидкому ЮСБ (3 та вище).Робите первинну синхронізацію на ПК-стаціонарі а потім в себе дома раз у декілька днів підримуєте актуальність і на менш потужному компі. Обов'язково треба робити копію всієї директорії час від часу, та перевіряти ії працездатність після копіювання. Копію можна розміщувати і на звичайному Харді. Бо буває часом що при онволенні баз щось йде не так і приходиться все пересинхронізувати. Так ось щоб це не робити - просто берете і запускаєте ту забекаплену копію. Обов'язково ставити пароль на вивод. Обов'язково бекапити додатково wallet.dat один раз після його створення при першому запуску гаманця. Після кожного оновлення бекапити його не треба.Якщо будете робити не дотримуючись моїх рекомендацій по жорсткому диску та процесору - не радійте тому що спочатку синхронізація йде більш-менш швидко)) То просто в ті роки ше було мало транзакцій)) ще не дійдете до середини як все пригалмується і буде все довше і довше даватись кожен рік))Зазвичай в таких випадках, коли людина питає про те, як зробити в себе в ПК такій варіант гаманця я пропоную їй скачати через файлообмінник мій, вже актуальний по базам гаманець,(звичайно без мого wallet.dat) щоб не мучитись з величезними Гігабайтами та тижнями напруженної роботи компа. Але ше ніхто не ризикнув)) Ну воно зрозуміло.Та команда в батнику -prune=550 відповідає за скорочення розміру бази данних, вона є офіційною, не хак якійсь, можна погуглити по ній. Так шо все легально, ніякого взлому. Юзаю такий варіант десь з року 2015-го.