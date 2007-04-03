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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3073307430753076
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 00:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

greenozon
  greenozon написав:а який зараз розмір БТЦ блокчейну?
я ще пару років тому вантажив, було десь 100+- Гігабайти

Не треба паритись на рахунок цього))
В дерикторії, де розташована программа Биткоин кор робите додаткову директорію за назвою Data та батник з таким ось наповненням:
@echo off
start bitcoin-qt.exe -datadir=data -prune=550
TIMEOUT /T 2
exit

запускати потрібно батником, тоді все буде обмежене директорією в якій і розташований гаманець. А розмір директорії на цей момент не перевищує 6.22 Гб. ))

  greenozon написав:2) скільки днів треба щоб завантажити його повністю

якщо на звичайному НДД та з убогим процессором то в тиждень не вкладетесь. Більше того будуть підвисання і все може скінчитися тим що прийдеться все разпочинати з початку.
Потрібен SSD та непоганий І7 . Я наприклад синхронизую на І7 3770, хоча йому і багато років, але на 100% не прогружається в процессі роботи навіть при роботі на твердотільному.
Якщо візьмете звичайний хард та потужний проц - буде довго. Якщо дохлий проц і SSD все рівно буде довго.
Але! Якщо вже синхронізуєте повністю - то далі підтримувати бази буде простіше і на слабкому залізі. Гарний варіант такий - папку з гаманцем на SSD розміщуєте на зовнішньому диску на швидкому ЮСБ (3 та вище).Робите первинну синхронізацію на ПК-стаціонарі а потім в себе дома раз у декілька днів підримуєте актуальність і на менш потужному компі. Обов'язково треба робити копію всієї директорії час від часу, та перевіряти ії працездатність після копіювання. Копію можна розміщувати і на звичайному Харді. Бо буває часом що при онволенні баз щось йде не так і приходиться все пересинхронізувати. Так ось щоб це не робити - просто берете і запускаєте ту забекаплену копію. Обов'язково ставити пароль на вивод. Обов'язково бекапити додатково wallet.dat один раз після його створення при першому запуску гаманця. Після кожного оновлення бекапити його не треба.
Якщо будете робити не дотримуючись моїх рекомендацій по жорсткому диску та процесору - не радійте тому що спочатку синхронізація йде більш-менш швидко)) То просто в ті роки ше було мало транзакцій)) ще не дійдете до середини як все пригалмується і буде все довше і довше даватись кожен рік))
Зазвичай в таких випадках, коли людина питає про те, як зробити в себе в ПК такій варіант гаманця я пропоную їй скачати через файлообмінник мій, вже актуальний по базам гаманець,(звичайно без мого wallet.dat) щоб не мучитись з величезними Гігабайтами та тижнями напруженної роботи компа. Але ше ніхто не ризикнув)) Ну воно зрозуміло.

Та команда в батнику -prune=550 відповідає за скорочення розміру бази данних, вона є офіційною, не хак якійсь, можна погуглити по ній. Так шо все легально, ніякого взлому. Юзаю такий варіант десь з року 2015-го.
Востаннє редагувалось Kriptogedon в Нед 19 чер, 2022 01:21, всього редагувалось 2 разів.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 02:22

  prilepskiy написав:Под 18 тысяч нырнули.


второе дно в подарок , 15 третье и 8-10 четвертое,но это не точно :D
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:35

  Ruslan2453 написав:
второе дно в подарок , 15 третье и 8-10 четвертое,но это не точно :D

На четвертое и я подтянусь :) но это не точно :D
2001
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 11:45

Удачи ждунам. Вчера топовые альты слабо просели к деду, многие уже отросли, верный признак разворота. С понедельника возврат деда на 20к+
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:21

  phantom_systems написав:Удачи ждунам. Вчера топовые альты слабо просели к деду, многие уже отросли, верный признак разворота. С понедельника возврат деда на 20к+


Сначала о падении на 17+...К 20 было поджатие с отскоком на 23(все цифры приблизительно и округлённо беру).Т о было понятно, что будет пробой 20 с целью те же 3, только вниз, значит около 17.Цель отработана.Дальше - говоришь выше 20, ну дык 20 теперь сопротивление.И пробой 20 был на больших объёмах.Т о я сомневаюсь...Просто рынок уже понял, шо кина не будет.Будет постепенный слив до 6-7.Это видно, т к нет хороших реакций от уровней.Их и быть то не может, т к крипта не есть что то нужное и полезное.А все знают, что доллар будет и дальше дорожать.И где то на 6-7 восстановится баланс, при этом будут типа всплески до 10 и также проколы к 3-4, образуется калидор 3-10, в котором весь сл год будет накопление до самых тех пор. пока в мире что то улучшится, фрс объявит опять какую нить накачку деньгами.Вот тогда и к халвингу так же и рванём с новой силой.А пока все подобные заявления я воспринимаю как от точки сидения тех, кто биток в заначке на старость держит :D
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:43

Кучинелли, ты разве не понял, что теханализ с фибами и прочим сейчас до одного места? Сплошная манипуляция. Вчера одни киты жрали других, вышло не очень, не было крупных ликвидаций. Думаю, целью был даже не дед, а бутериум, чтобы продавить его ниже 1к для ликвидации позиций Цельсия, тогда рынок мог действительно посыпаться. У них 30% ликвидности залочено в PoS контракте бутериума, вот и хотели оторвать stETH от ETH. С алгостэйблами же получилось, UST издох, USDN до 92 центов проваливался, USDD сейчас по 95 центов. По ходу, они предвидели этот финт и получили ликвидность под залог тех монет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 14:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:С понедельника возврат деда на 20к+

амерфонда со вторника начнёт работать.
чик
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 14:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Очень не хватает комментариев происходящего от Козака. А то вы все какими-то сложными терминами пишете - ничерта непонятно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 15:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Крипта, кстати, не выдержала экзамена войной в Украине. Сейчас те, кто выехал за рубеж хотели бы, наверное, воспользоваться своими криптовалютными сбережениями, сделанными в течение 2020-2021 гг. И шо?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 15:22

  airmax78 написав:Крипта, кстати, не выдержала экзамена войной в Украине. Сейчас те, кто выехал за рубеж хотели бы, наверное, воспользоваться своими криптовалютными сбережениями, сделанными в течение 2020-2021 гг. И шо?

отлично пользуюсь сбережениями, правда они в стейблах. Меняю на бинансе через p2p, потом покупаю с дисконтом в ~7-8-10% гривневой картой :D
thirdeye
 
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