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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3074307530763077
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 15:50

Уже почти две недели как началась капитуляция майнеров,а это верный признак,по которому я лично,всегда предупреждал форумчан о скором отсоке(росте рынка) и он....не за горами-очередной Вам ALERT!! Данный индикатор напомню,срабатывал более чем в 90% случаев за всю свою историю..Чего ожидаю я??? В течении месяца-нескольких недель,будет скорее всего боковик(17-21тыс-плавный набор позиций) с обновлением текущего лоя куда то в район в 15-16тыс(вероятнее всего,ниже сейчас-как то не верю,но это рынок) Альты просели практически все на 93-97% Вы все ждете что они вообще обнулятся что ли??? Начинать покупки можно уже сейчас,без фанатизма и на стейкинг..Ожидаю рост битка в течении 5-7 недель после конечной отрисовки индикатора(может занять еще до одного месяца),куда нибудь в район 35-38тыс...Да,дед иксанет еще в этом году,а альты сделают по 3-5 иксов,а Вы как думали,после такого пролива...Ну,а потом...потом мы друзья мои,пойдем закрывать ГЭП на 9600,о котором я Вам еще месяцев десять назад писать начал...Зовите Дмитрия,любителя БНБ,он скринил мои прогнозы,крутя одновременно пальцем у виска очевидно,думая что я сумасшедший...И где теперь его то БНБ ?? Правильно,в ж... Ни о какой тысяче,речь уже не идет и влажные сны не снятся я так понимаю. Терпение и только терпение,этот рынок дает заработать только терпеливым.Усе буде добре.Готуйтеся!
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:07

  airmax78 написав:Крипта, кстати, не выдержала экзамена войной в Украине. Сейчас те, кто выехал за рубеж хотели бы, наверное, воспользоваться своими криптовалютными сбережениями, сделанными в течение 2020-2021 гг. И шо?


в любой точке планеты можете обменять на наличку - в чем проблема? или открыть карту Бинанс и платить картой, которая будет списывать крипту. Можно вывести безналом на обычную карту в любой валюте. Любые варианты какие душе угодны.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:29

  thirdeye написав:
  airmax78 написав:Крипта, кстати, не выдержала экзамена войной в Украине. Сейчас те, кто выехал за рубеж хотели бы, наверное, воспользоваться своими криптовалютными сбережениями, сделанными в течение 2020-2021 гг. И шо?

отлично пользуюсь сбережениями, правда они в стейблах. Меняю на бинансе через p2p, потом покупаю с дисконтом в ~7-8-10% гривневой картой :D

ну 1..2% бонус я ще бачу на выкупе через р2р Бонана.
А как 10% сделать, подскажите, плиииз :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:49

  Amethyst написав:
  thirdeye написав:
  airmax78 написав:Крипта, кстати, не выдержала экзамена войной в Украине. Сейчас те, кто выехал за рубеж хотели бы, наверное, воспользоваться своими криптовалютными сбережениями, сделанными в течение 2020-2021 гг. И шо?

отлично пользуюсь сбережениями, правда они в стейблах. Меняю на бинансе через p2p, потом покупаю с дисконтом в ~7-8-10% гривневой картой :D

ну 1..2% бонус я ще бачу на выкупе через р2р Бонана.
А как 10% сделать, подскажите, плиииз :wink:

Это если покупать в забугорных магазах с карты в грн
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Это если покупать в забугорных магазах с карты в грн
ааа, эт если сравнивать типа валютный обнал. Ок
Amethyst
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  #<1 ... 3074307530763077
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