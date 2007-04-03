Додано: Нед 19 чер, 2022 15:50

Уже почти две недели как началась капитуляция майнеров,а это верный признак,по которому я лично,всегда предупреждал форумчан о скором отсоке(росте рынка) и он....не за горами-очередной Вам ALERT!! Данный индикатор напомню,срабатывал более чем в 90% случаев за всю свою историю..Чего ожидаю я??? В течении месяца-нескольких недель,будет скорее всего боковик(17-21тыс-плавный набор позиций) с обновлением текущего лоя куда то в район в 15-16тыс(вероятнее всего,ниже сейчас-как то не верю,но это рынок) Альты просели практически все на 93-97% Вы все ждете что они вообще обнулятся что ли??? Начинать покупки можно уже сейчас,без фанатизма и на стейкинг..Ожидаю рост битка в течении 5-7 недель после конечной отрисовки индикатора(может занять еще до одного месяца),куда нибудь в район 35-38тыс...Да,дед иксанет еще в этом году,а альты сделают по 3-5 иксов,а Вы как думали,после такого пролива...Ну,а потом...потом мы друзья мои,пойдем закрывать ГЭП на 9600,о котором я Вам еще месяцев десять назад писать начал...Зовите Дмитрия,любителя БНБ,он скринил мои прогнозы,крутя одновременно пальцем у виска очевидно,думая что я сумасшедший...И где теперь его то БНБ ?? Правильно,в ж... Ни о какой тысяче,речь уже не идет и влажные сны не снятся я так понимаю. Терпение и только терпение,этот рынок дает заработать только терпеливым.Усе буде добре.Готуйтеся!