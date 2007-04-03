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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 чер, 2022 15:50
Уже почти две недели как началась капитуляция майнеров,а это верный признак,по которому я лично,всегда предупреждал форумчан о скором отсоке(росте рынка) и он....не за горами-очередной Вам ALERT!! Данный индикатор напомню,срабатывал более чем в 90% случаев за всю свою историю..Чего ожидаю я??? В течении месяца-нескольких недель,будет скорее всего боковик(17-21тыс-плавный набор позиций) с обновлением текущего лоя куда то в район в 15-16тыс(вероятнее всего,ниже сейчас-как то не верю,но это рынок) Альты просели практически все на 93-97% Вы все ждете что они вообще обнулятся что ли??? Начинать покупки можно уже сейчас,без фанатизма и на стейкинг..Ожидаю рост битка в течении 5-7 недель после конечной отрисовки индикатора(может занять еще до одного месяца),куда нибудь в район 35-38тыс...Да,дед иксанет еще в этом году,а альты сделают по 3-5 иксов,а Вы как думали,после такого пролива...Ну,а потом...потом мы друзья мои,пойдем закрывать ГЭП на 9600,о котором я Вам еще месяцев десять назад писать начал...Зовите Дмитрия,любителя БНБ,он скринил мои прогнозы,крутя одновременно пальцем у виска очевидно,думая что я сумасшедший...И где теперь его то БНБ ?? Правильно,в ж... Ни о какой тысяче,речь уже не идет и влажные сны не снятся я так понимаю. Терпение и только терпение,этот рынок дает заработать только терпеливым.Усе буде добре.Готуйтеся!
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:07
в любой точке планеты можете обменять на наличку - в чем проблема? или открыть карту Бинанс и платить картой, которая будет списывать крипту. Можно вывести безналом на обычную карту в любой валюте. Любые варианты какие душе угодны.
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:29
ну 1..2% бонус я ще бачу на выкупе через р2р Бонана.
А как 10% сделать, подскажите, плиииз
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:49
Это если покупать в забугорных магазах с карты в грн
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
С этим я и соглашусь и нет.Поясню - локально паттерн поджатие отработал на ура.Кстати и Доуджонс об этом написал папизже.А вот глобально я соглашусь с тем, что ТА , он как бы и работает, т к он всегда работает, но уже не так как хотелось бы с внятными паттернами и уровнями.Фибы тут тоже до одного места.Почему я обозначил уровни 6-7, да потому что это минус 90% от хая.Вот туда плюс минус упадёт биток в этом цикле падения.
Додано: Нед 19 чер, 2022 18:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мда.Что то мы тут чего только кто не ожидаем.Я собственно не хочу что то прям утверждать на все сто, т к крипта была и осталась полной неожиданностей.Но твои ожидания не вяжутся с фундаменталом.Фрс США изымает излишнюю ликвидность в размере 45 ярдов в июне для начала и в последующие месяцы по 95 ярдов баксов.Понимаешь в чём разница?Рост всегда сопровождался решениями о денежных вливаниях, а тут всё наоборот.Отскоки будут провоцировать ММы для слива, они прекрасно понимают, что наберут в теч года всё обратно в неск раз дешевле.Насчёт альтов тоже не соглашусь, что уже сильно упали.Ты вспомни как они росли, тогда всё станет на место.Т е расти на тысячи и десятки тысяч процентов никто не запрещал, а падать типа можно только в несколько раз.Нет уж, так не прокатит, и падать будут туда же.И ещё просто потому, что исчезнуть большая часть из них просто должна, как нах никому не нужный шлак.
Додано: Нед 19 чер, 2022 18:12
Привет.Тут дело не в моих ожиданиях,я смотрю на индикатор,он начал отработку и никогда практически не подводил.Я как чукотский певец-что вижу-то пою Можешь сам посмотреть историю его отработок.Смотрю и жду.Кратковременный рост в течении нескольких недель будет 100% после завершения отработки. Я не могу лишь сказать точно когда мы пойдем закрывать геп на 9600,либо сейчас и сразу и уж тогда в рост,либо по схеме....как написал Выше. Ничего личного.Только Hash Ribbons!
Додано: Нед 19 чер, 2022 19:38
Додано: Нед 19 чер, 2022 19:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
красавчик. как истинный АНАЛитик и вверх предсказал и вниз предсказал)
аплодисменты стоя
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