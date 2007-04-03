Додано: Нед 19 чер, 2022 21:24

osafly написав: Кучинелли написав: Но твои ожидания не вяжутся с фундаменталом. Но твои ожидания не вяжутся с фундаменталом.



Привет.Тут дело не в моих ожиданиях,я смотрю на индикатор,он начал отработку и никогда практически не подводил.Я как чукотский певец-что вижу-то пою Можешь сам посмотреть историю его отработок.Смотрю и жду.Кратковременный рост в течении нескольких недель будет 100% после завершения отработки. Я не могу лишь сказать точно когда мы пойдем закрывать геп на 9600,либо сейчас и сразу и уж тогда в рост,либо по схеме....как написал Выше. Ничего личного.Только Hash Ribbons! Привет.Тут дело не в моих ожиданиях,я смотрю на индикатор,он начал отработку и никогда практически не подводил.Я как чукотский певец-что вижу-то поюМожешь сам посмотреть историю его отработок.Смотрю и жду.Кратковременный рост в течении нескольких недель будет 100% после завершения отработки. Я не могу лишь сказать точно когда мы пойдем закрывать геп на 9600,либо сейчас и сразу и уж тогда в рост,либо по схеме....как написал Выше. Ничего личного.Только Hash Ribbons!

Привет.Есть логика в твоих доводах, соглашусь.Добавлю, что индикатор жадности и страха на момент 6.Раньше при 10 уже можно было ждать отскок...и сильный.Вот я и сам думаю - как объяснить происходящееНаверное это как дивергенции, которые становятся двойными и тройными.Индикатор бамсь и быстро изменился. потом вернулся обратно и как бы отработал.Да, при положительной новости отскок вполне возможен, его я уже писал, будут использовать для корма хомякам.Что я очень чётко вижу - это очень быстрое падение без откупа(реакции покупателя).Точнее откуп есть, но он только технический, как раз Фантом не прав, т к ТА это и величина фигуры и старые уровни, тут всё чётко работает.Но быстрота падения просто удивляет, мы уже в 2017 годуПопробую ещё по другому - помнишь в штатах писали, что даже на ковидное пособие люди покупали битки.Т е весь рост основан на раздаче денег.Сейчас у народа наоборот увеличились расходы на еду, топливо,коммуналь...и дальше заведомо известно. что будет ещё хуже.ну не станет человек в такой обстановке покупать рисковый актив.Время ещё прийдёт, но не сейчас.Конечно это моё личное мнение.