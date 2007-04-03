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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3075307630773078
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:24

  osafly написав:
  Кучинелли написав:Но твои ожидания не вяжутся с фундаменталом.


Привет.Тут дело не в моих ожиданиях,я смотрю на индикатор,он начал отработку и никогда практически не подводил.Я как чукотский певец-что вижу-то пою :mrgreen: Можешь сам посмотреть историю его отработок.Смотрю и жду.Кратковременный рост в течении нескольких недель будет 100% после завершения отработки. Я не могу лишь сказать точно когда мы пойдем закрывать геп на 9600,либо сейчас и сразу и уж тогда в рост,либо по схеме....как написал Выше. Ничего личного.Только Hash Ribbons!


Привет.Есть логика в твоих доводах, соглашусь.Добавлю, что индикатор жадности и страха на момент 6.Раньше при 10 уже можно было ждать отскок...и сильный.Вот я и сам думаю - как объяснить происходящее :?: Наверное это как дивергенции, которые становятся двойными и тройными.Индикатор бамсь и быстро изменился. потом вернулся обратно и как бы отработал.Да, при положительной новости отскок вполне возможен, его я уже писал, будут использовать для корма хомякам.Что я очень чётко вижу - это очень быстрое падение без откупа(реакции покупателя).Точнее откуп есть, но он только технический, как раз Фантом не прав, т к ТА это и величина фигуры и старые уровни, тут всё чётко работает.Но быстрота падения просто удивляет, мы уже в 2017 году :) Попробую ещё по другому - помнишь в штатах писали, что даже на ковидное пособие люди покупали битки.Т е весь рост основан на раздаче денег.Сейчас у народа наоборот увеличились расходы на еду, топливо,коммуналь...и дальше заведомо известно. что будет ещё хуже.ну не станет человек в такой обстановке покупать рисковый актив.Время ещё прийдёт, но не сейчас.Конечно это моё личное мнение.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Олежан написав:красавчик. как истинный АНАЛитик и вверх предсказал и вниз предсказал)аплодисменты стоя


Ты не прав, т к он разложил, что сначала, что потом.Он не дал двойной прогноз одновременно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра красавчик
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:49

  Кучинелли написав:
  Олежан написав:красавчик. как истинный АНАЛитик и вверх предсказал и вниз предсказал)аплодисменты стоя


Ты не прав, т к он разложил, что сначала, что потом.Он не дал двойной прогноз одновременно.

давай проверим этого балабола
языком чесать не мешки ворочать :oops:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:51

  airmax78 написав:Крипта, кстати, не выдержала экзамена войной в Украине. Сейчас те, кто выехал за рубеж хотели бы, наверное, воспользоваться своими криптовалютными сбережениями, сделанными в течение 2020-2021 гг. И шо?

в чем проблема то?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:54

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Крипта, кстати, не выдержала экзамена войной в Украине. Сейчас те, кто выехал за рубеж хотели бы, наверное, воспользоваться своими криптовалютными сбережениями, сделанными в течение 2020-2021 гг. И шо?

в чем проблема то?

Проблема в том что купил по 50+, а теперь обналичивай по 18К. Немніжко больно.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

18к - год как видел эту цифру в своих видениях...
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:59

  Кучинелли написав:
  Олежан написав:красавчик. как истинный АНАЛитик и вверх предсказал и вниз предсказал)аплодисменты стоя


Ты не прав, т к он разложил, что сначала, что потом.Он не дал двойной прогноз одновременно.


На этого чудилу внимание обращать...Что ты ему объясняешь.Пусть идет Mina свою набранную по 4 бакса усреднять...Ему все время АНАЛитику и делают,разные говнокоины.Куда не влезет,везде оттарабанят и выбросят,тыняется тут,ядом брыжжет,все выспрашивает,куда свои копейки пристроить.Границу закрыли,теперь даже в Турцию уборщиком-анаматором на заработки поехать не получится..А воевать-ссыкотно идти.Так и коротает время,об АНАЛитике думает,у кого чего болит-чешется...тот о том и думает.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 06:50

  osafly написав:
  Кучинелли написав:
  Олежан написав:красавчик. как истинный АНАЛитик и вверх предсказал и вниз предсказал)аплодисменты стоя


Ты не прав, т к он разложил, что сначала, что потом.Он не дал двойной прогноз одновременно.


На этого чудилу внимание обращать...Что ты ему объясняешь.Пусть идет Mina свою набранную по 4 бакса усреднять...Ему все время АНАЛитику и делают,разные говнокоины.Куда не влезет,везде оттарабанят и выбросят,тыняется тут,ядом брыжжет,все выспрашивает,куда свои копейки пристроить.Границу закрыли,теперь даже в Турцию уборщиком-анаматором на заработки поехать не получится..А воевать-ссыкотно идти.Так и коротает время,об АНАЛитике думает,у кого чего болит-чешется...тот о том и думает.

ты уже 3й месяц в окопе на передовой? или подгузники меняешь в польше?
Олежан
 
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