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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3076307730783079
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:19

Как и говорил вчера, дед по 20к+

Субботний дамп был чисто на вынос по маржин-коллам, вряд ли оправдал себя
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:12

  phantom_systems написав:Как и говорил вчера, дед по 20к+

Субботний дамп был чисто на вынос по маржин-коллам, вряд ли оправдал себя

в смысле купил по 18500 и продал по 20000 ?
sergia
 
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