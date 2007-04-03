|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:19
Как и говорил вчера, дед по 20к+
Субботний дамп был чисто на вынос по маржин-коллам, вряд ли оправдал себя
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2134
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:12
phantom_systems написав:
Как и говорил вчера, дед по 20к+
Субботний дамп был чисто на вынос по маржин-коллам, вряд ли оправдал себя
в смысле купил по 18500 и продал по 20000 ?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 458
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|96026
|237790500
|
Пон 20 чер, 2022 14:32
Успіх
|
|7972
|22526787
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|
|38
|74176
|
|