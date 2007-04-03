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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:19
Как и говорил вчера, дед по 20к+
Субботний дамп был чисто на вынос по маржин-коллам, вряд ли оправдал себя
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phantom_systems
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Додано: Пон 20 чер, 2022 14:12
phantom_systems написав:
Как и говорил вчера, дед по 20к+
Субботний дамп был чисто на вынос по маржин-коллам, вряд ли оправдал себя
в смысле купил по 18500 и продал по 20000 ?
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sergia
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Додано: Пон 20 чер, 2022 17:23
в смысле обрушить в том числе и eth под который взяты кредиты
например
18 июня аналитик под псевдонимом DeFiyst обратил внимание на крупную долговую позицию в протоколе Aave с ценой ликвидации ETH в $895,4. В моменте котировки достигли указанного значения. Однако позиция не была принудительно закрыта, поскольку Aave использует исключительно ценовой оракул Chainlink USDT/ETH. Последний предполагает порог отклонения в 1% перед обновлением данных, поэтому цена успела вырасти.
Однако не все игроки оказались такими удачливыми. Например, на лендинговой платформе Liquity 18 июня зафиксировали ликвидацию позиции на 71 863 ETH по цене чуть более $927, согласно Dune Analytics.
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wtf
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