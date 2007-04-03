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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:19
Как и говорил вчера, дед по 20к+
Субботний дамп был чисто на вынос по маржин-коллам, вряд ли оправдал себя
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phantom_systems
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Додано: Пон 20 чер, 2022 14:12
phantom_systems написав:
Как и говорил вчера, дед по 20к+
Субботний дамп был чисто на вынос по маржин-коллам, вряд ли оправдал себя
в смысле купил по 18500 и продал по 20000 ?
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sergia
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Додано: Пон 20 чер, 2022 17:23
в смысле обрушить в том числе и eth под который взяты кредиты
например
18 июня аналитик под псевдонимом DeFiyst обратил внимание на крупную долговую позицию в протоколе Aave с ценой ликвидации ETH в $895,4. В моменте котировки достигли указанного значения. Однако позиция не была принудительно закрыта, поскольку Aave использует исключительно ценовой оракул Chainlink USDT/ETH. Последний предполагает порог отклонения в 1% перед обновлением данных, поэтому цена успела вырасти.
Однако не все игроки оказались такими удачливыми. Например, на лендинговой платформе Liquity 18 июня зафиксировали ликвидацию позиции на 71 863 ETH по цене чуть более $927, согласно Dune Analytics.
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wtf
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Додано: Пон 20 чер, 2022 18:02
очередная пэрэмога в сфере децентрализованных финансов
Сообщество DeFi-платформы MakerDAO проголосовало за отключение Aave от модуля прямого депозита. К решению подтолкнуло привлечение Celsius Network займа на 100 млн DAI под залог stETH при помощи криптолендингового проекта.
Инициатива фактически исключит для пользователей Aave возможность занимать DAI, используя в качестве обеспечения «стейкинговый эфир» в Lido Finance.
выходит stETH понемногу превращается из ликвидного актива(торгуемого со скидкой по сравнению с обычным ETH) в просто цифры на мониторе
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Додано: Пон 20 чер, 2022 18:33
osafly написав:
Проверялка то хоть выросла?? Есть старая хорошая поговорка- "Дурака учить,только портить" Не для тебя был пост написан и адресован.. Ума и наглости хватает лишь на задавание дурацких вопросов людям какой у них баланс и сколько денег в крипте?? Это только додуматься нужно до такого и совесть иметь. Ты думаешь ты меня задеваешь,своими идиотскими писулями?? Напротив,я считаю к таким как ты,нужно даже со снисхождением относиться,ввиду их.... (додумай сам) Ты такие вопросы на ветке задаешь,что на них никто отвечать не хочет...А я отвечу..Ты инвестицию в ТРОН присматриваешь,просадки MINA в 85% от покупки недостаточно, ну что ж,ты прав,это отличная монета и бутылку для тебя-уже приготовили,главное-их вовремя менять,да?Опять таки,чуть больше месяца прошло с момента краха Луны-ЮСТ и такие вопросы задавать,ну это реально дар нужно иметь тяготения ко всякому ..овну.Что собственно-не удивительно.
оса чтото размахался своим жалом. видимо кукушка совсем слетела от войны.
ты херой так и не ответил, ты с окопа пишешь или с дивана из под мамькиной сиськи)))
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Додано: Пон 20 чер, 2022 18:34
osafly написав:
Я вон тоже ЕОС на пиках не пофиксил в 21,все туземуна ждал..
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