osafly написав:

Проверялка то хоть выросла?? Есть старая хорошая поговорка- "Дурака учить,только портить" Не для тебя был пост написан и адресован.. Ума и наглости хватает лишь на задавание дурацких вопросов людям какой у них баланс и сколько денег в крипте?? Это только додуматься нужно до такого и совесть иметь. Ты думаешь ты меня задеваешь,своими идиотскими писулями?? Напротив,я считаю к таким как ты,нужно даже со снисхождением относиться,ввиду их.... (додумай сам) Ты такие вопросы на ветке задаешь,что на них никто отвечать не хочет...А я отвечу..Ты инвестицию в ТРОН присматриваешь,просадки MINA в 85% от покупки недостаточно, ну что ж,ты прав,это отличная монета и бутылку для тебя-уже приготовили,главное-их вовремя менять,да?Опять таки,чуть больше месяца прошло с момента краха Луны-ЮСТ и такие вопросы задавать,ну это реально дар нужно иметь тяготения ко всякому ..овну.Что собственно-не удивительно.