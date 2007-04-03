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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3076307730783079
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:19

Как и говорил вчера, дед по 20к+

Субботний дамп был чисто на вынос по маржин-коллам, вряд ли оправдал себя
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:12

  phantom_systems написав:Как и говорил вчера, дед по 20к+

Субботний дамп был чисто на вынос по маржин-коллам, вряд ли оправдал себя

в смысле купил по 18500 и продал по 20000 ?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

в смысле обрушить в том числе и eth под который взяты кредиты
например
18 июня аналитик под псевдонимом DeFiyst обратил внимание на крупную долговую позицию в протоколе Aave с ценой ликвидации ETH в $895,4. В моменте котировки достигли указанного значения. Однако позиция не была принудительно закрыта, поскольку Aave использует исключительно ценовой оракул Chainlink USDT/ETH. Последний предполагает порог отклонения в 1% перед обновлением данных, поэтому цена успела вырасти.

Однако не все игроки оказались такими удачливыми. Например, на лендинговой платформе Liquity 18 июня зафиксировали ликвидацию позиции на 71 863 ETH по цене чуть более $927, согласно Dune Analytics.
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

очередная пэрэмога в сфере децентрализованных финансов
Сообщество DeFi-платформы MakerDAO проголосовало за отключение Aave от модуля прямого депозита. К решению подтолкнуло привлечение Celsius Network займа на 100 млн DAI под залог stETH при помощи криптолендингового проекта.
Инициатива фактически исключит для пользователей Aave возможность занимать DAI, используя в качестве обеспечения «стейкинговый эфир» в Lido Finance.

выходит stETH понемногу превращается из ликвидного актива(торгуемого со скидкой по сравнению с обычным ETH) в просто цифры на мониторе
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Проверялка то хоть выросла?? Есть старая хорошая поговорка- "Дурака учить,только портить" Не для тебя был пост написан и адресован.. Ума и наглости хватает лишь на задавание дурацких вопросов людям какой у них баланс и сколько денег в крипте?? Это только додуматься нужно до такого и совесть иметь. Ты думаешь ты меня задеваешь,своими идиотскими писулями?? Напротив,я считаю к таким как ты,нужно даже со снисхождением относиться,ввиду их.... (додумай сам) Ты такие вопросы на ветке задаешь,что на них никто отвечать не хочет...А я отвечу..Ты инвестицию в ТРОН присматриваешь,просадки MINA в 85% от покупки недостаточно, ну что ж,ты прав,это отличная монета и бутылку для тебя-уже приготовили,главное-их вовремя менять,да?Опять таки,чуть больше месяца прошло с момента краха Луны-ЮСТ и такие вопросы задавать,ну это реально дар нужно иметь тяготения ко всякому ..овну.Что собственно-не удивительно.


оса чтото размахался своим жалом. видимо кукушка совсем слетела от войны.
ты херой так и не ответил, ты с окопа пишешь или с дивана из под мамькиной сиськи)))
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Я вон тоже ЕОС на пиках не пофиксил в 21,все туземуна ждал..

Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:28

  Олежан написав:оса чтото размахался своим жалом. видимо кукушка совсем слетела от войны.
ты херой так и не ответил, ты с окопа пишешь или с дивана из под мамькиной сиськи)))


Так-так,пациент пропустил в 19.00 плановый прием лекарств и в депрессивно раздраженном состоянии психоза,с полным осознанием своих неудач на криптовалютном поприще,решил оплевать всех в округе. Я из головы твоей пишу,это голос Mina, от которой из 10шт купленной на сбережения от обедов и месяца ущемлений и экономии,осталось на данный момент 1.5 шт(на фиат сейчас)...и блеск багатства,шампанского и девчонок с низкой социальной ответственностью,превратился в банальный туалет на улице с "кукушкой". Ты главное не расстраивайся и держи себя в руках. Tron поможет тебе исправить ситуацию и подняться на одну ступень социальной лестницы и тогда,ты не будешь спрашивать у людей сколько у них денег в крипте,на счету и будешь иметь хоть какие то рамки приличия и не говорить вслух,или мечтать о мамкиных сисях или чего там еще,неся разную ересь,мне тут разбираться невдомек в твоих психологических подростковых или детских травмах.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Пацаны,а куда Казак пропал?? Он с Донецка как выходил с начала войны,так и пропал до сих пор.Кто нибудь чего нибудь знает??Уж не мобилизовала его насильно сепарня с орками??
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 21:23

osafly
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 21:24

  osafly написав:Пацаны,а куда Казак пропал?? Он с Донецка как выходил с начала войны,так и пропал до сих пор.Кто нибудь чего нибудь знает??Уж не мобилизовала его насильно сепарня с орками??

Никто не знает, месяц как пропал с форума. Из последних его сообщение - прячусь в подвале, на улицу не выхожу, что есть-пить имею.
alex_dvornichenko
 
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