тоесть следующая просадка осенью 2022? да все логично...
почитал про эфирные пирамидки, кто-нибудь проворачивал подобное? например есть 100 eth, стакаем их в Lido под процент, получаем взамен 100 stETH далее через протокол Aave берем в долг под полученные 100 stETH опять таки обычные eth в меньшем количестве и так по кругу пока доходность стейкинга в Lido будет превышать процент за кредит в Aave существует конечно опасность что при обвале курса многоуровневая пирамидка рассыпется по причине ликвидации залогов но если пронесет то имеем доходность из воздуха, под такое дело и usdt продать не жалко