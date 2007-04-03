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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3078307930803081
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 12:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

тоесть следующая просадка осенью 2022? да все логично...

почитал про эфирные пирамидки, кто-нибудь проворачивал подобное?
например есть 100 eth, стакаем их в Lido под процент, получаем взамен 100 stETH
далее через протокол Aave берем в долг под полученные 100 stETH опять таки обычные eth в меньшем количестве
и так по кругу пока доходность стейкинга в Lido будет превышать процент за кредит в Aave
существует конечно опасность что при обвале курса многоуровневая пирамидка рассыпется по причине ликвидации залогов
но если пронесет то имеем доходность из воздуха, под такое дело и usdt продать не жалко
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 15:41

в багатьох медіа сьогодні відзначається 3-річний мінімум кількості бтц на усіх біржах загалом

люди не довіряють :)
щось намічається



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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 11:52

Голдман Сакс планує викупити активи Целсіус в випадку банкротсва останнього
цікавий поворот подій ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 00:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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прямо как здесь периодически
:lol: :lol:
Alex2007
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  #<1 ... 3078307930803081
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