тоесть следующая просадка осенью 2022? да все логично...
почитал про эфирные пирамидки, кто-нибудь проворачивал подобное? например есть 100 eth, стакаем их в Lido под процент, получаем взамен 100 stETH далее через протокол Aave берем в долг под полученные 100 stETH опять таки обычные eth в меньшем количестве и так по кругу пока доходность стейкинга в Lido будет превышать процент за кредит в Aave существует конечно опасность что при обвале курса многоуровневая пирамидка рассыпется по причине ликвидации залогов но если пронесет то имеем доходность из воздуха, под такое дело и usdt продать не жалко
kuzment написав:Есть вероятность, что в результате этой паники люди будут избавляться от тезера закупая биток, тем самым толкая его курс вверх?
Есть вероятность,что некоторые неадекватные длб накупившие всякого шлака,типа Mina по 4,5+$ и других говнокоинов,уже близки к тому,чтобы выйти в окно(знаю таких,согласно чистосердечным признаниям и слухам) и им избавляться,по сути уже нема от чего,они все проср... купив на хаях и прокатившись согласно рифме на другом "увлекательном атракционе" бесплатно в виде акционного предложения... им усредняться теперь попросту нечем...какой там Тезер..и таких между прочим,согласно статистике-большинство.Сидят теперь,лицом торгуют,ждут выхода в безубыток,ото такой у них заработок.А выйдя в бузубыток,будут кудахтать какие они вяликие комбинаторы и воротилы,не знаем что ли..