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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3078307930803081
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 12:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

тоесть следующая просадка осенью 2022? да все логично...

почитал про эфирные пирамидки, кто-нибудь проворачивал подобное?
например есть 100 eth, стакаем их в Lido под процент, получаем взамен 100 stETH
далее через протокол Aave берем в долг под полученные 100 stETH опять таки обычные eth в меньшем количестве
и так по кругу пока доходность стейкинга в Lido будет превышать процент за кредит в Aave
существует конечно опасность что при обвале курса многоуровневая пирамидка рассыпется по причине ликвидации залогов
но если пронесет то имеем доходность из воздуха, под такое дело и usdt продать не жалко
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 15:41

в багатьох медіа сьогодні відзначається 3-річний мінімум кількості бтц на усіх біржах загалом

люди не довіряють :)
щось намічається



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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 11:52

Голдман Сакс планує викупити активи Целсіус в випадку банкротсва останнього
цікавий поворот подій ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 00:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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прямо как здесь периодически
:lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 22:26

  kuzment написав:Есть вероятность, что в результате этой паники люди будут избавляться от тезера закупая биток, тем самым толкая его курс вверх?


Есть вероятность,что некоторые неадекватные длб накупившие всякого шлака,типа Mina по 4,5+$ и других говнокоинов,уже близки к тому,чтобы выйти в окно(знаю таких,согласно чистосердечным признаниям и слухам) и им избавляться,по сути уже нема от чего,они все проср... купив на хаях и прокатившись согласно рифме на другом "увлекательном атракционе" бесплатно в виде акционного предложения... им усредняться теперь попросту нечем...какой там Тезер..и таких между прочим,согласно статистике-большинство.Сидят теперь,лицом торгуют,ждут выхода в безубыток,ото такой у них заработок.А выйдя в бузубыток,будут кудахтать какие они вяликие комбинаторы и воротилы,не знаем что ли..
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:05

  osafly написав:Есть вероятность,что некоторые неадекватные длб накупившие всякого шлака,типа Mina

я 100 баксов засадил в такое ) правда почти на дне, пока -30% всего. Теперь ту зе мун. )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:10

  osafly написав:
  kuzment написав:Есть вероятность, что в результате этой паники люди будут избавляться от тезера закупая биток, тем самым толкая его курс вверх?


Есть вероятность,что некоторые неадекватные длб накупившие всякого шлака,типа Mina по 4,5+$ и других говнокоинов,уже близки к тому,чтобы выйти в окно(знаю таких,согласно чистосердечным признаниям и слухам) и им избавляться,по сути уже нема от чего,они все проср... купив на хаях и прокатившись согласно рифме на другом "увлекательном атракционе" бесплатно в виде акционного предложения... им усредняться теперь попросту нечем...какой там Тезер..и таких между прочим,согласно статистике-большинство.Сидят теперь,лицом торгуют,ждут выхода в безубыток,ото такой у них заработок.А выйдя в бузубыток,будут кудахтать какие они вяликие комбинаторы и воротилы,не знаем что ли..

Верно в принципе. Хомячки заплатили за всю движуху (разработчикам, биржам), в итоге тезер вернулся к тем, кто его создавал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:41

  Zebra написав:Верно в принципе. Хомячки заплатили за всю движуху (разработчикам, биржам), в итоге тезер вернулся к тем, кто его создавал.

А шо ту зе муна шиткоинов не будет ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 00:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  alex_dvornichenko написав:А шо ту зе муна шиткоинов не будет ?

будет, но не в 2022
Биткоин-астрономия
однажды Марсиане устроят революцию в поддержку своего собственного токена: Масккоина. Если им это удастся, то Марс станет доминирующей планетой по добыче масккоинов. Революция Масккоин 2140 года станет образцом для других колоний Земли, как, в свое время, американская революция 1776 года.

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первые поселенцы Альфа Центавра получат две уникальные возможности. Во-первых, они оставят след в истории, будучи первыми людьми, обосновавшими другую звездную систему. Во-вторых, они сколотят состояние, получив возможность основать и обеспечить безопасность собственного блокчейна. По мере того, как Солнечная система становится все более тесной, потенциальная отдача от инвестиций в миссию колонизации будет расти. Временной интервал для этих инвестиций может составлять столетие или более, но гипербиткоинизированное будущее — это будущее с надежными деньгами, низким временны́м предпочтением и, соответственно, долгосрочным инвестиционным горизонтом.
wtf
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