тоесть следующая просадка осенью 2022? да все логично...
почитал про эфирные пирамидки, кто-нибудь проворачивал подобное? например есть 100 eth, стакаем их в Lido под процент, получаем взамен 100 stETH далее через протокол Aave берем в долг под полученные 100 stETH опять таки обычные eth в меньшем количестве и так по кругу пока доходность стейкинга в Lido будет превышать процент за кредит в Aave существует конечно опасность что при обвале курса многоуровневая пирамидка рассыпется по причине ликвидации залогов но если пронесет то имеем доходность из воздуха, под такое дело и usdt продать не жалко
kuzment написав:Есть вероятность, что в результате этой паники люди будут избавляться от тезера закупая биток, тем самым толкая его курс вверх?
Есть вероятность,что некоторые неадекватные длб накупившие всякого шлака,типа Mina по 4,5+$ и других говнокоинов,уже близки к тому,чтобы выйти в окно(знаю таких,согласно чистосердечным признаниям и слухам) и им избавляться,по сути уже нема от чего,они все проср... купив на хаях и прокатившись согласно рифме на другом "увлекательном атракционе" бесплатно в виде акционного предложения... им усредняться теперь попросту нечем...какой там Тезер..и таких между прочим,согласно статистике-большинство.Сидят теперь,лицом торгуют,ждут выхода в безубыток,ото такой у них заработок.А выйдя в бузубыток,будут кудахтать какие они вяликие комбинаторы и воротилы,не знаем что ли..
kuzment написав:Есть вероятность, что в результате этой паники люди будут избавляться от тезера закупая биток, тем самым толкая его курс вверх?
Есть вероятность,что некоторые неадекватные длб накупившие всякого шлака,типа Mina по 4,5+$ и других говнокоинов,уже близки к тому,чтобы выйти в окно(знаю таких,согласно чистосердечным признаниям и слухам) и им избавляться,по сути уже нема от чего,они все проср... купив на хаях и прокатившись согласно рифме на другом "увлекательном атракционе" бесплатно в виде акционного предложения... им усредняться теперь попросту нечем...какой там Тезер..и таких между прочим,согласно статистике-большинство.Сидят теперь,лицом торгуют,ждут выхода в безубыток,ото такой у них заработок.А выйдя в бузубыток,будут кудахтать какие они вяликие комбинаторы и воротилы,не знаем что ли..
Верно в принципе. Хомячки заплатили за всю движуху (разработчикам, биржам), в итоге тезер вернулся к тем, кто его создавал.
однажды Марсиане устроят революцию в поддержку своего собственного токена: Масккоина. Если им это удастся, то Марс станет доминирующей планетой по добыче масккоинов. Революция Масккоин 2140 года станет образцом для других колоний Земли, как, в свое время, американская революция 1776 года.
первые поселенцы Альфа Центавра получат две уникальные возможности. Во-первых, они оставят след в истории, будучи первыми людьми, обосновавшими другую звездную систему. Во-вторых, они сколотят состояние, получив возможность основать и обеспечить безопасность собственного блокчейна. По мере того, как Солнечная система становится все более тесной, потенциальная отдача от инвестиций в миссию колонизации будет расти. Временной интервал для этих инвестиций может составлять столетие или более, но гипербиткоинизированное будущее — это будущее с надежными деньгами, низким временны́м предпочтением и, соответственно, долгосрочным инвестиционным горизонтом.