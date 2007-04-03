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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 чер, 2022 10:04
Ми будем багатії?(с) Верните Козака на ветку: так не хватает его оптимизма и взвешенной позиции.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 16:20
alex_dvornichenko написав: Zebra написав:
Верно в принципе. Хомячки заплатили за всю движуху (разработчикам, биржам), в итоге тезер вернулся к тем, кто его создавал.
А шо ту зе муна шиткоинов не будет ?
Когда дед на 30к сходит, бутериум будет по 2к, остальной шлак отыграет как сможет.
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