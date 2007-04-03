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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3079308030813082
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ми будем багатії?(с) Верните Козака на ветку: так не хватает его оптимизма и взвешенной позиции.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 16:20

  alex_dvornichenko написав:
  Zebra написав:Верно в принципе. Хомячки заплатили за всю движуху (разработчикам, биржам), в итоге тезер вернулся к тем, кто его создавал.

А шо ту зе муна шиткоинов не будет ?

Когда дед на 30к сходит, бутериум будет по 2к, остальной шлак отыграет как сможет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:11

  phantom_systems написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Zebra написав:Верно в принципе. Хомячки заплатили за всю движуху (разработчикам, биржам), в итоге тезер вернулся к тем, кто его создавал.

А шо ту зе муна шиткоинов не будет ?

Когда дед на 30к сходит, бутериум будет по 2к, остальной шлак отыграет как сможет.


так шо брать?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

есть некая украинская крипто соц сеть sl8
нативный токен SSLX на блокчейне stellar, которого почему-то нету на coinmarketcap
есть ли перспективы у данного шиткоина/сети в целом или закончится как с nimses?
позиционируют себя как конкуренты фейсбука
wtf
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  #<1 ... 3079308030813082
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