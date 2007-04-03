Додано: Вів 28 чер, 2022 14:42

alex_dvornichenko написав: osafly написав: Есть вероятность,что некоторые неадекватные длб накупившие всякого шлака,типа Mina Есть вероятность,что некоторые неадекватные длб накупившие всякого шлака,типа Mina

я 100 баксов засадил в такое ) правда почти на дне, пока -30% всего. Теперь ту зе мун. ) я 100 баксов засадил в такое ) правда почти на дне, пока -30% всего. Теперь ту зе мун. )

Я зарядил больше и тоже ее брал и добирал..и тоже в некритическом минусе,с гарантией выйти в + при среднесрочном росте битка который ожидаю,дно разве реально поймать?? Нет конечно.Благодаря одному фонду,уж не помню его название,инвестировававшего кучу денег в ту же MINA и пошедший по пути то ли ликвидации позиций,то ли банкротства,данная монета с самым милипиз.. блокчейном и хорошей перспективой,свалилась в канаву....впрочем,не больше остальных.Брать нужно,но вопрос-по чем брать.Один чел...не будем указывать пальцем,вечно кривляющийся здесь(ранен на колчаковских фронтах,куда-догадаться не трудно,потому простительно)накупил ее по 4бакса,теперь ждет,если не вышел конечно в окно еще.Когда нибудь Mina отрастет и до 4 и даже возможно до 10,а вот что завянет к тому времени у обладателя-инвестора,то уже другой вопрос