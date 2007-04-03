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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 чер, 2022 10:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ми будем багатії?(с) Верните Козака на ветку: так не хватает его оптимизма и взвешенной позиции.
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:20
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:11
так шо брать?
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
есть некая украинская крипто соц сеть sl8
нативный токен SSLX на блокчейне stellar, которого почему-то нету на coinmarketcap
есть ли перспективы у данного шиткоина/сети в целом или закончится как с nimses?
позиционируют себя как конкуренты фейсбука
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:37
Уже полгода как в этой соц сети, как пользователь скажу, что сеть только начинает набырать обороты и пользователей, мне итересно, постоянно там тусуюсь, разительное отличие от фб и твита, но еще нет у них видео, вебверсия сырая, но то такое...
Емиссия старлакса 10 миллиардов, счет емитента заблокирован, емитент зарегистрирован в США. СЕО украинцы, есть чат в телеге, постоянно отвечают на ворпросы. Но главное есть криптокошелек в твоем профиле на Стелларе поддерживает XLM, USD Coin, SSLX. Пишеш слейт в общем пласте и тебе пользователи насыпают, как то так.СЕО регулярно проводят сейлы и продают старлаксы по цене ниже рыночной, сам понемногу покупаю и в стейкинг под 20% годовых. Все это делается в аккаунте в самой соц сети. Как то так...
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:58
Рedge fund Three Arrows Capital has defaulted on a $670 million loan from digital asset brokerage Voyager Digital, which issued a notice stating the fund failed to repay a $350 million USDC and 15,250 BTC loan.
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:10
Хедж-фонд Three Arrows Capital не виплатив позику в розмірі 670 мільйонів доларів від брокерської компанії Voyager Digital, яка опублікувала повідомлення про те, що фонд не погасив позику в розмірі 350 мільйонів доларів США та 15 250 BTC.
Додано: Вів 28 чер, 2022 14:42
Я зарядил больше и тоже ее брал и добирал..и тоже в некритическом минусе,с гарантией выйти в + при среднесрочном росте битка который ожидаю,дно разве реально поймать?? Нет конечно.Благодаря одному фонду,уж не помню его название,инвестировававшего кучу денег в ту же MINA и пошедший по пути то ли ликвидации позиций,то ли банкротства,данная монета с самым милипиз.. блокчейном и хорошей перспективой,свалилась в канаву....впрочем,не больше остальных.Брать нужно,но вопрос-по чем брать.Один чел...не будем указывать пальцем,вечно кривляющийся здесь(ранен на колчаковских фронтах,куда-догадаться не трудно,потому простительно)накупил ее по 4бакса,теперь ждет,если не вышел конечно в окно еще.Когда нибудь Mina отрастет и до 4 и даже возможно до 10,а вот что завянет к тому времени у обладателя-инвестора,то уже другой вопрос
Додано: Вів 28 чер, 2022 14:45
буде цікаво..!
в этом месяце Tether уже сократила количество своих ценных бумаг с $45 до $8.4 млрд и сократит еще больше в ближайшие месяцы.
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